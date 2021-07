Voici un aperçu d’Au revoir le bonheur, le nouveau film de Ken Scott

Au revoir le bonheur raconte l’histoire de quatre frères en conflit qui se retrouvent aux Îles-de-la -Madeleine pour répandre les cendres de leur père décédé. Alors que le frère cadet perd l’urne, la fratrie au grand complet devra apprendre à vivre ensemble dans la maison d’été familiale au bord de l’eau.

Le film, tourné à l’automne 2020, met aussi en vedette Julie Le Breton, Charlotte Aubin, Pierre-Yves Cardinal, Marilyse Bourke, Elizabeth Duperré et Geneviève Boivin-Roussy.

Distribué par Les Films Opale, Au revoir le bonheur est une production de Christian Larouche, qui est derrière plusieurs films à succès comme Le mirage et Les 3 p’tits cochons.

Ken Scott n’avait pas tourné de films au Québec depuis Starbuck sorti en 2011. Il avait d’ailleurs réalisé la version américaine de ce long métrage avec pour titre Donneur anonyme (Delivery Man).

On doit aussi au réalisateur les scénarios des longs métrages La grande séduction et Maurice Richard. Dans les dernières années, il a aussi réalisé le film américain Affaires non classées (Unfinished business) et le film français L'extraordinaire voyage du fakir.