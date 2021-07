Un ancien enseignant d’Edmonton accusé d’agressions sexuelles sur des enfants

Gilbert Lavigne fait face à quatre chefs d’accusation pour agression sexuelle et quatre chefs pour exploitation sexuelle.

Les attouchements sur et sous les vêtements se sont produits entre 2016 et 2019 pendant les heures d’école dans la salle de classe de M. Lavigne, selon la police d’Edmonton. Deux des victimes présumées avaient 9 ans à l’époque, et la troisième avait 11 ans.

L’accusé, récemment retraité, a enseigné dans de nombreuses écoles publiques de la Ville au cours de ses 30 années de carrière.

Les enquêteurs pensent qu’il pourrait y avoir d’autres victimes.

Le conseil scolaire public et anglophone d’Edmonton ( EPSBEdmonton Public Schools Board ) coopère avec la police.

Gilbert Lavigne est en détention provisoire. Sa première comparution en cour est prévue le 30 août.