Passeport vaccinal : pas de discrimination à l'emploi, dit Québec

Son collègue de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé jeudi qu'à compter du 1er septembre, un passeport vaccinal entrerait en vigueur et pourrait être utilisé, selon la situation épidémiologique, mais pas pour des services essentiels ni pour des services publics.

Il pourrait l'être cependant dans des gymnases, pour la pratique de sports d'équipe, dans les bars, les restaurants, pour assister à des spectacles, à des festivals ou assister à des matchs.

Mais le ministre du Travail de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a insisté sur le fait que le statut vaccinal ne peut pas être un facteur de discrimination à l'embauche. Il ne peut pas non plus constituer une raison valable pour congédier un travailleur qui refuserait d'être vacciné.

Il est important de préciser que le statut vaccinal ne peut être un facteur de discrimination à l'embauche. De plus, il ne peut constituer une raison valable de congédiement. J'invite tout de même tous les travailleurs à aller se faire vacciner Une citation de :Jean Boulet, ministre du Travail de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Du côté de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), on a rappelé que la vaccination n'était pas obligatoire, à cause des droits, comme le droit à l'intégrité physique, protégés par les chartes.

La Ligue des droits s'inquiète

Néanmoins, la Ligue des droits et libertés s'inquiète de ce passeport vaccinal, tout en disant ne pas remettre en cause la légitimité d'adopter des mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement du Québec ne devrait pas avoir le pouvoir de décider de manière unilatérale et opaque d'adopter des mesures pouvant entraîner des conséquences graves sur les droits et libertés comme le passeport vaccinal , écrit la Ligue des droits et libertés, dans un communiqué.

Cette suspension des débats démocratiques est permise par l'état d'urgence sanitaire, qui entraîne une intense concentration des pouvoirs entre les mains du gouvernement du Québec. Une citation de :Alexandra Pierre, porte-parole de la Ligue des droits et libertés

Il est temps que les mesures sanitaires requises à la lutte contre la pandémie, comme le passeport vaccinal, fassent l'objet, aux fins de leur validation, d'une consultation publique dans laquelle participeraient l'Assemblée nationale et les divers groupes de la société civile. Le gouvernement du Québec doit redevenir imputable envers la population , a affirmé Alexandra Pierre, porte-parole de la Ligue des droits et libertés.