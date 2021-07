Le projet de réservoir Springbank reçoit l’approbation du fédéral

Le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a approuvé jeudi le projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank, à l’ouest de Calgary. Le gouvernement albertain franchit ainsi une étape importante vers sa réalisation.

Le ministre a affirmé qu'il avait approuvé le projet à la lumière du récent rapport publié par l'Agence d’évaluation d’impact du Canada, qui a conclu que l'impact sur l'environnement pouvait être mitigé par des mesures d'atténuation.

Le projet vise à atténuer les inondations, particulièrement aux alentours de Calgary, en détournant les eaux de crue de la rivière Elbow vers un réservoir temporaire construit dans des terres agricoles et des zones humides à environ 15 km à l'ouest de la métropole.

Ma décision s’appuie sur une évaluation environnementale fédérale basée sur des données scientifiques solides et sur le savoir autochtone , affirme M. Wilkinson, dans un communiqué.

Selon Brenda Leeds Binder, du Groupe d’action des communautés de la rivière de Calgary, il s’agit d’une décision très positive malgré le fait que certains obstacles subsistent.

Avec un peu de chance, d’ici 2023 ou 2024, Calgary sera entièrement protégée contre une inondation sur la rivière Elbow comparable à celle de 2013 , dit-elle.

Avis mitigés

Le projet a fait l’objet de nombreuses oppositions par les propriétaires de terres voisines qui préconisaient d’autres emplacements pour le barrage.

La présidente de l’Association communautaire de Springbank, Karin Hunter, affirme qu'il ne s’agit pas d'un projet viable et que ce dernier est porté par des pressions politiques. Selon elle, d’autres projets, qui n’ont pas été examinés, auraient été plus efficaces tant pour la protection contre les inondations que pour l’environnement.

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada a décidé en janvier que le projet de barrage n’aurait pas d’impact négatif important sur l’environnement ou sur les conditions socioéconomiques des Premières Nations de la région.

La décision rendue jeudi indique que le promoteur, le ministère albertain des Transports, doit se conformer à 200 conditions juridiquement contraignantes pendant toute la durée de vie du projet, notamment des mesures de protection pour :

les poissons et leurs habitats;

les oiseaux migrateurs;

la santé humaine;

l’utilisation des terres et des ressources par les peuples autochtones;

le patrimoine naturel et culturel;

les espèces menacées.

Karin Hunter affirme que son association souhaite en savoir plus sur les 200 conditions annoncées par le gouvernement fédéral afin de voir s’il a répondu aux préoccupations de manière adéquate.

Prochaines étapes

Le gouvernement provincial peut maintenant procéder à l'obtention des autres autorisations et permis en suspens tels que les autorisations de Pêches et Océans Canada et de Transport Canada.

Le ministre des Transports n'était pas disponible pour commenter la décision jeudi, en raison du remaniement ministériel en Alberta.

Avec les informations de Joel Dryden