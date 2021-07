Elle a été conjointement organisée par l'hôpital Erie Shores HealthCare de Leamington et les services d’urgence de la région de Windsor-Essex.

L’Association canadienne pour la santé mentale ( ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale ) s’est jointe aux deux organismes pour ajouter des ressources en santé dentaire et mentale.

Ce que nous faisons fait partie d’une stratégie pour éliminer les barrières. Il s’agit de faire venir la vaccination et le soutien qui va avec dans les communautés , explique Claudia den Boer, PDGprésident-directeur général de ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale Windsor-Essex.

Nous avons du personnel qui parcourt le site [de vaccination] en essayant de démarrer des conversations. Si une préoccupation se présente qui ne relève pas de l’ ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale , nous essayons de trouver la bonne personne [pour répondre à cette préoccupation] ici sur le site. Une citation de :Claudia den Boer, PDG de ACSM Windsor-Essex

Cette initiative, qui consiste à fournir un ensemble de soins de santé complémentaire (vaccination, soins dentaires, soutien mental) se fait grâce à du financement octroyé par l’Ontario à l’ ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale dans le cadre du soutien aux collectivités prioritaires.

L'Association canadienne pour la santé mentale a reçu du financement qui lui permet d'offrir des services de santé en plus de la vaccination. Photo : Katerina Georgieva/CBC

Pour Andrea Lukos, de l’ ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale , le soutien psychologique est essentiel pour les personnes qui se font vacciner.

Certains parmi eux sont vraiment anxieux. Nous parlons de différentes choses pour aider à apaiser leur anxiété. Nous sommes en mesure d’apporter du soutien additionnel après coup, si c’est nécessaire , indique-t-elle.

Faire école?

La séance de vaccination mise en place à Leamington semble répondre aux attentes des personnes ciblées. C’est le cas de Marta Morales, une travailleuse agricole saisonnière qui a reçu sa première dose de vaccin.

Cette année est meilleure [comparée à 2020]. Je remercie Dieu pour la vaccination. Je me sens mieux. Les conditions sont quelque peu meilleures, on revient un tout petit peu à la normale , explique-t-elle.

Marta Morales est heureuse de l'amélioration de la situation. Photo : Katerina Georgieva/CBC

Du personnel du consulat du Mexique à Leamington s’est joint à l’initiative, de même que des membres de l’organisation Migrant Workers Community Program, pour servir d’interprètes.

Martin Varela, qui fait partie de cette dernière organisation, considère que le rôle joué par les interprètes est crucial.

Un interprète rend les choses plus fluides, plus faciles, plus rapides pour atteindre l’objectif qui est de vacciner le maximum de personnes possibles , précise-t-il.

Plusieurs centaines de personnes se sont fait vacciner au cours des trois derniers jours.

Des résultats encourageants qui font dire à Nicole Dupuis, la PDGprésidente-directrice générale du Bureau de santé de Windsor-Essex, que l’initiative devrait être renouvelée dans la région afin d’abaisser les barrières qui empêchent certaines populations d’accéder à la vaccination.

Nous avons des rencontres hebdomadaires avec les partenaires qui sont impliqués dans les communautés à haute priorité. Des initiatives de financement permettent de proposer certains services de santé dans différentes communautés , indique-t-elle.

Mme Dupuis précise que le bureau de santé travaille avec des organismes pour s’assurer que les preuves d’identité habituellement requises ne constituent pas des obstacles à l'administration des soins.

On peut vacciner sans pièce d’identité, du moment qu’on a leur adresse et leur nom , précise-t-elle.

Nicole Dupuis souhaite que d'autres cliniques multiservices soient organisées dans les zones chaudes de Windsor-Essex. Photo : Bureau de santé publique de WIndsor-Essex

Un certain nombre d’autres séances spontanées proposant vaccination, soins dentaires et soutien psychologique sont prévues à différents endroits de la région, mais essentiellement dans les points chauds comme le centre-ville de Windsor.

Les dates n’ont pas encore été communiquées, mais on indique du côté de l’ ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale qu’elles devraient avoir lieu à différents moments jusqu’au mois de septembre.

Avec des informations de CBC News.