Les jeunes adultes plus enclins à contracter la COVID-19 dans Windsor-Essex

Les nouvelles infections sont au plus bas niveau depuis le début de la pandémie dans Windsor-Essex, mais de nouveaux cas apparaissent chez les jeunes adultes.

Les personnes âgées de 20 à 29 ans ont représenté 40 % de tous les résultats positifs à la COVID-19 au cours des deux dernières semaines, a indiqué vendredi le médecin hygiéniste de la région, alors que le taux de vaccination de cette catégorie d'âge est le plus faible de toutes les tranches d'âge adulte.

Seulement 56,2 % des 18-24 ans et 60 % des 25-29 ans ont reçu au moins une dose.

En comparaison, 73,3 % des 40-49 ans ont reçu au moins une dose et 77,4 % des 50-59 ans. Après 60 ans, les résidents de Windsor sont plus de 85 % à avoir reçu une première injection.

Les chiffres sont encore plus bas pour ceux qui sont complètement vaccinés. 28,1 % des 18-24 ans ont reçu deux doses, 32,9 % des 25-29 ans.

Ils sont 49,1 % des 40-49 ans à être complètement vaccinés et 58,1 % des 50-59 ans. Au-delà, c'est au moins 75 % des 60 ans et plus qui ont reçu deux doses.

Le Dr Wajid Ahmed a précisé qu'il souhaitait que le taux de vaccination des plus jeunes augmentent pour une meilleure protection de l'ensemble de la communauté.

Selon les données présentées vendredi, le nombre de cas hebdomadaire est par ailleurs de 4,2 pour 100 000 habitants, ce qui correspond, selon le Dr Ahmed, au niveau le plus bas de la pandémie.

Chiffres du jour 6 nouveaux cas

26 cas actifs, dont 12 liés à des variants

4 hospitalisations

2 éclosions

75,1 % de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin

55,6 % des 18 ans et plus sont complètement vaccinés

Ailleurs dans la région

La santé publique de Lambton a signalé un nouveau cas de COVID-19 vendredi. 14 cas sont actifs dans la région. 73,7 % des 18 ans et plus ont reçu une dose de vaccin, 49,4 % sont complètement vaccinés.

Dans Chatham-Kent, les responsables de la santé publique ont confirmé un nouveau cas, ce qui porte le nombre de cas actifs dans la communauté à neuf. 75 % des adultes de la région ont reçu au moins une injection, 51 % en ont reçu eux.

Du côté de Middlesex-London, 7 nouveaux cas. Il y a 57 nouveaux cas actifs sur le territoire. 77,4 % des adultes ont par ailleurs reçu au moins une dose. 37,1 % sont entièrement vaccinés.