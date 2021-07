Un seul nouveau cas de COVID-19 signalé en Atlantique vendredi

La Nouvelle-Écosse compte 39 personnes qui ont la COVID-19 à l’heure actuelle. Deux d’entre elles sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Sur son tableau de bord mis à jour vendredi, la Nouvelle-Écosse indique que 73,7 % de sa population admissible a reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19. Le nombre total de doses administrées jusqu’à présent est de 1 085 267, dont 369 412 à titre de deuxième dose.

Aucun cas ailleurs en Atlantique

Le Nouveau-Brunswick n’annonce aucun nouveau cas de COVID-19 vendredi à la suite de l’analyse de 724 tests de dépistage. Les autorités médicales de la province recensent sept personnes atteintes de cette maladie, dont deux qui reposent à l’hôpital.

Jusqu’à 47,5 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin anti-COVID-19 et 79,1 % en ont reçu une.

L’Île-du-Prince-Édouard n’avait aucun nouveau cas à annoncer non plus vendredi et elle ne compte qu’une personne atteinte de la COVID-19. La province a d'ailleurs annoncé l’allègement des mesures sur le port du masque dans les lieux publics et la fin des tests de dépistage rapide à sa frontière dans le cas des résidents de l’Atlantique qui détiennent le laissez-passer vaccinal PEI Pass.

Terre-Neuve-et-Labrador ne signale aucun nouveau cas non plus chez ses résidents. La province compte à l’heure actuelle 16 personnes atteintes de la COVID-19, toutes dans la région de santé de l’est. Aucune d’elles n’est hospitalisée. Quant à la vaccination, selon ses données les plus récentes publiées sur son tableau de bord, la province compte 80,9 % de sa population admissible vaccinée une fois et 28 % vaccinée deux fois.

Contagion à bord d'un navire ancré à Terre-Neuve

Les autorités médicales rapportent que deux autres personnes à bord d’un navire ancré depuis quelques jours dans la baie de Conception ont contracté la COVID-19 pour un total de 14 membres d’équipage malades.

Les autorités provinciales disent travailler étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada. Tous les membres d’équipage ont subi un test de dépistage et ils s’isolent. Il n’y a aucun risque de contagion pour la population.