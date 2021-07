Un documentaire Amazon sur l’acteur Val Kilmer présenté à Cannes

Diffusé hors compétition, Val, produit par Amazon, est un portrait de cet acteur américain de 61 ans, vedette de Top Gun (1986) et de The Doors (1991). Val Kilmer n'a pas fait le déplacement sur la Croisette, mais ses enfants, Jack et Mercedes Kilmer, étaient présents mercredi.

Opéré à la gorge, l'acteur, qui ne peut plus s'exprimer distinctement, figurera au générique de Top Gun: Maverick, la suite du film qui l'a rendu célèbre et qui sortira en salle l'automne prochain.

Des scènes inédites

Val est réalisé par Leo Scott et Ting Pool, qui sont des proches de Val Kilmer. On le voit devenu l'ombre de ce qu'il était autrefois, réduit à signer des autographes dans des conventions pour promouvoir, comme il le dit, [son] ancien [lui-même] .

Le film pioche dans les innombrables vidéos personnelles de l'artiste – qui vit avec une caméra depuis qu'il est enfant –, montrant notamment de nombreuses scènes inédites de ses tournages, parmi lesquels certains de ses plus grands succès, comme Duel au soleil (Tombstone), The Doors et Batman à jamais (Batman Forever).

Une réputation d’acteur difficile

L'une des vidéos montre un conflit entre Kilmer et le réalisateur John Frankenheimer sur le tournage de L’île du Dr Moreau (The Island of Dr. Moreau), un flop qui a marqué le début du déclin de l’acteur. Le documentaire ne s'attarde pas toutefois au caractère prétendument emporté de l'acteur.

L'équipe évite de parler de certains aspects de l'héritage de Kilmer auxquels il aurait été intéressant de s'attarder, comme sa réputation d'être un acteur difficile avec les cinéastes , a écrit le magazine de cinéma Screen Daily, qui juge toutefois que le film montre une « fragilité » de l'acteur « étonnamment touchante ».

Val Kilmer a été le plus jeune élève à faire son entrée à la prestigieuse Julliard School de New York. Alors qu'il ambitionnait de faire des films sérieux, il s'est surtout retrouvé à jouer dans des superproductions, et, plus tard, des navets onéreux.