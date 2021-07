Aide financière de Québec : les centres-villes de l'Est oubliés?

La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, refuse de s'avancer sur la question de savoir si d’autres villes du Québec pourront profiter de subventions pour relancer les centres-villes à la suite de la pandémie. Plus tôt cette semaine, Québec a annoncé l'octroi d' une enveloppe de 25 millions de dollars répartis entre 19 villes de la province et, dans l'Est-du-Québec, seule Rimouski a reçu un montant.

Mme Lecours explique que des critères ont motivé ses choix. Les villes devaient, entre autres, compter plus de 30 000 habitants et devaient avoir passé au moins 90 jours au palier d'alerte rouge pour être admissibles au programme.

Le seuil de 30 000 habitants a été déterminé en fonction de la somme disponible afin de maximiser l’impact qu’elle pourrait avoir sur les centres-villes. Le nombre de jours passés en zone rouge a été établi, car les commerces de ces villes ont été fermés plus longtemps et ont été davantage affectés par la pandémie , précise, dans une réponse transmise par écrit, le cabinet du ministre de l’Économie et de l’Innovation.

Les villes de la communauté métropolitaine de Montréal ont été exclues de ce programme.

Concernant de l’aide pour les centres-villes des autres villes de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles, la ministre souligne que d'autres programmes existent pour les aider.

Moi, je vous dis : on vient de faire une annonce. On va considérer cette annonce-là dans un premier temps. On va regarder les effets que ça va donner , soutient-elle.

La ministre ajoute que ses collègues d'autres ministères ont, de leur côté, développé d'autres programmes et ont remis des sommes aussi, en cours de route, pendant la dernière année. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, notamment, a remis des sommes importantes aux municipalités pour pallier [...] toutes les dépenses engendrées par la COVID .

La Ville de Rimouski a reçu un montant qui demeure inconnu pour le moment. Ce montant servira à redynamiser son centre-ville. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Sur l'enveloppe de 25 millions de dollars, la ministre déléguée à l’Économie n’a pas précisé le montant auquel Rimouski aura droit pour relancer l'économie de son centre-ville.

Elle souligne aussi que cette aide n'agira pas tel un chèque en blanc . Un plan d'action devra être déposé par la Ville pour qu'elle signifie au ministère l'utilisation qu'elle compte faire de cette aide financière.

Ce plan d’action là va avoir été travaillé par un comité qu’ils vont mettre en place. Ce comité-là peut être constitué d’organisations économiques de [son] territoire. Ça peut être constitué, par exemple, de gens d’affaires qui sont membres d’une association. Bref, ça va être à eux de constituer leur comité pour ensuite déposer le plan , explique-t-elle.

Plus d'aide nécessaire, selon le député de Matane-Matapédia

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, invite le gouvernement à contribuer dvantage pour aider les centres-villes du Québec qui se relèvent difficilement de la pandémie.

Il souligne que, dans l'Est-du-Québec, seule Rimouski pouvait se qualifier pour recevoir de l'aide.

Il ne faut pas se limiter aux villes de 30 000 [personnes] et plus. Les centres-villes de l’ensemble des municipalités ont été touchés. C’est le cas à Matane, c’est le cas à Mont-Joli et c’est le cas à Amqui. Une citation de :Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Le centre-ville de Matane (archives). Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

J’invite la ministre à descendre la barre pour toutes ces municipalités qu’on appelle "villes-centres" et qui en ont bien besoin. Alors, je l’encourage à plaider auprès de son gouvernement pour qu’on puisse aider de plus petites municipalités, qui ont des défis aussi. Non seulement dans ma région, mais ailleurs au Québec , plaide le député.

Avec ses 25 000 résidents, Sept-Îles ne se qualifiait pas pour recevoir de l'aide financière dans le cadre de ce programme, malgré la proximité des deux communautés innues qui augmentent le total d'habitants du secteur à près de 30 000. (archives) Photo : Radio-Canada

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, invite lui aussi le gouvernement du Québec à mettre en place un volet pour aider les centres-villes des municipalités moins populeuses.

Je pense que ce sont tous les centres-villes qui ont besoin d’un petit coup de pouce. On va espérer qu’il y aura une deuxième tour de roue, un peu plus tard. Une citation de :Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

M. Porlier, s'avoue déçu que sa Ville n’ait pas été sélectionnée pour profiter du ce programme de subvention.

Il note que le nombre d’habitants de sa ville, additionné aux deux communautés innues voisines, approche les 30 000 habitants. Je ne suis pas certain qu’il y ait une grosse différence entre une ville qui 25 000 ou 35 000 lorsqu’elle subit les contrecoups , ajoute-t-il.

