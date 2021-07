L’audace au rendez-vous à Montréal complètement cirque

Intitulée Les canons du cirque : duels dans la ville, cette série de cinq duels en vidéo veut retrouver l’essence du cirque. On a décidé de mettre au défi les acrobates de réaliser des performances techniquement et artistiquement difficiles , a expliqué Sarah Beauséjour, la conceptrice et la metteuse en scène de ces capsules.

C’est l’envie de révéler des aspects de l’ADN du cirque : la prise de risque, l’audace, l’aventure. Et de sortir le cirque un peu de son carcan de spectacle et de théâtralité. Une citation de :Sarah Beauséjour, conceptrice et metteuse en scène

Et ces défis ont pour décor différents lieux de Montréal afin d’être en symbiose avec la ville et de jouer avec elle .

Des prestations spectaculaires

Ainsi le public pourra découvrir un duo faisant du trampoline mât chinois sur un camion roulant au pied du manège Goliath à La Ronde, un numéro d’équilibriste au mât du stade olympique, du main à main au milieu des fontaines de la Place des festivals, de la jonglerie dans les escaliers du Mont-Royal ou encore du monocycle sur la rambarde du pont piéton qui franchit le canal Lachine.

Ces numéros ont poussé les artistes en dehors de leur zone de confort. Par exemple, les acrobates faisant du main à main au milieu des fontaines ont dû composer avec l’humidité alors que leurs mains ont besoin d’adhérence pour bien s’agripper. Une circassienne s’est retrouvée à faire du mât chinois sur un conteneur suspendu à 50 pieds dans les airs grâce à une grue.

Ça prenait des acrobates qui avaient cette envie de se dépasser et qui étaient aguerris, car ils n’avaient pas beaucoup de temps de répétition , précise Sarah Beauséjour.

Leur point commun, c’est d’aller toujours plus haut et plus loin, renchérit Nadine Marchand, la directrice de Montréal complètement cirque. Ils ont un numéro, ils le réussissent, [et ensuite] ils veulent essayer une figure. Ils sont audacieux.

Émouvant et stimulant

Au-delà des prouesses, Montréal complètement cirque espère faire vibrer le public.

Le cirque, c’est pas juste de l’acrobatie, c’est une émotion , souligne Nadine Marchand, la directrice de Montréal complètement cirque

Une artiste du spectacle «Cabaret Yam!», des Productions Kalabanté, qui est présenté lors du festival. Photo : Jean-François Savaria

Le festival aimerait aussi déconstruire le réflexe des gens d’associer le cirque aux enfants. C’est pour tout le monde, parce que le cirque raconte des histoires, comme ça se fait au théâtre ou au cinéma , déclare-t-elle, avec enthousiasme.

Peu importe notre âge, on est tous confrontés dans la vie au risque. Et quand on voit des gens qui osent et qui réussissent, c’est stimulant, ça apporte une confiance et une joie de vivre. Une citation de :Nadine Marchand, la directrice de Montréal complètement cirque

Les capsules de la série Les canons du cirque : duels dans la ville sont présentées tous les deux jours sur la page Facebook de Montréal complètement cirque. C’est également sur cette page que les gens peuvent voter pour leur numéro préféré. Les noms des artistes ayant gagné seront annoncés à la fin du festival, qui se poursuit jusqu’au 18 juillet.

Avec les informations de Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à Tout un matin, et d’Ariane Cipriani, chroniqueuse culturelle au 15-18.