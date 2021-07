Un projet pour valoriser les aînés des communautés immigrantes

Dans le cadre du projet We love our Seniors du groupe Black Canadian for Cultural, Educational and Economic Progress, des aînés ont accepté de partager leurs expériences, notamment avec les jeunes qui ignorent souvent la vie de leurs grands-parents.

On a voulu commencer ce programme pour montrer à ces seniors qu’on pense à eux, qu’ils ne se sentent pas trop seuls explique Steve Fotso, membre du projet.

Son grand-père Théodore Fotso fait partie de la quinzaine d'aînés qui a accepté de participer au projet.

À 70 ans passés, il estime qu’il ne fait que remplir son devoir de parent en racontant son histoire aux autres.

Parmi ses conseils : travailler sans relâche pour réussir leur vie comme il l’a fait pour fréquenter l’école.

Si je prends mon cas, j’étais obligé de travailler à gauche à droite, parfois reprendre une classe parce qu'on n'avait pas le temps d’aller à l’école. Il fallait d’abord trouver de quoi survivre explique M. Fotso.

Est-ce qu'un enfant d’ici peut abandonner l’école pour chercher de quoi survivre, de quoi manger? Non. En Afrique, si tu n’as pas d’argent tant pis pour toi Une citation de :Théodore Fotso, participant au projet We love our Seniors

Parmi les autres témoignages, une femme qui raconte qu'elle est née dans une famille plus que nombreuse. Fille du roi d'un village en Afrique, elle faisait partie de sa cinquantaine d'enfants, explique Steve Fotso.

D'autres se sont engagés dans diverses luttes, notamment contre l’Apartheid en Afrique du Sud.

Apprendre de l'expérience des aînés

Le témoignage de Théodore a beaucoup marqué son petit-fils.

Pour Steve, les jeunes générations auraient tout intérêt à s'inspirer de la vie des plus âgés.

Nous voulons que les jeunes de nos jours retiennent que leurs grands-pères et leurs grands-mères ont des histoires, des conseils à partager et qui peuvent aider ces jeunes à réussir dans la vie , souligne-t-il.

Commencé pendant la pandémie pour briser l'isolement des plus âgés notamment, le projet va se poursuivre pour amasser le plus de témoignages possible.