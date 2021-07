Les Éditions de la nouvelle plume créent un nouveau poste

Le poste vacant relevait d’une situation qui ne peut pas durer éternellement , selon le président du conseil d’administration de Nouvelle Plume, Laurier Gareau.

La création de ce poste est l'aboutissement de 4 ans de travail pour mettre en place les maillons financiers de Nouvelle Plume , ajoute-t-il.

Grâce à de nouvelles subventions et une augmentation de la contribution de Patrimoine Canadien, les revenus de la maison d’édition fransaskoise sont passés de 67 000 $ en 2017, à près de 200 000 $ en 2021.

La création de ce poste ouvre d’autres potentielles valves financières, puisque la maison devient désormais admissible pour des subventions de SK ARTS, qui exige la présence d’une direction générale à temps plein.

La subvention arrive au bon moment, puisque Laurier Gareau, à la retraite, travaille à temps plein, mais de façon bénévole pour la maison d’édition située à Regina. Il aimerait bientôt quitter le conseil d'administration, a-t-il affirmé.

En date du mois de juillet 2021, et ce, jusqu’au mois de mars 2022, Nouvelle Plume est composée de deux employés à temps partiel. La première occupe un poste de coordonnatrice, et la seconde est responsable de la promotion et de la mise en marché.