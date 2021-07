Avertissements de chaleur dans le nord-ouest du Manitoba

Environnement Canada a diffusé des avertissements de chaleur pour le nord-ouest du Manitoba vendredi. Ils touchent entre autres Thompson, Le Pas et Norway House.

Des températures maximales de 30 °C combinées à des températures minimales nocturnes de près de 16 °C sont prévues pour les trois prochains jours, indique l’agence fédérale.

On prévoit encore quelques journées très chaudes avec des maximums de 30 à 33 degrés et des minimums entre 15 et 19 degrés pour certaines parties du nord du Manitoba. La chaleur devrait s'atténuer au début de la semaine prochaine , dit l’avertissement.

Les communautés suivantes sont dans le secteur touché : Brochet

Flin Flon - Cranberry Portage - Snow Lake

Lynn Lake - Leaf Rapids - Pukatawagan

Norway House - Cross Lake - Wabowden

Tadoule Lake

The Pas - Wanless - Westray - parc provincial de Clearwater Lake

Thompson - Nelson House - Split Lake

Les résidents de ces régions devraient reporter les activités extérieures à une période plus fraîche de la journée, boire beaucoup d’eau et ne jamais laisser des personnes ou des animaux domestiques seuls dans un véhicule stationné.

Un bulletin sur la qualité de l'air a été diffusé pour les secteurs de Berens River, Little Grand Rapids, Bloodvein, Atikaki, Bissett, Victoria Beach, le parc provincial de Nopiming et Pine Falls.

Les feux de forêt à l'est de Berens River et à l'ouest de Red Lake, en Ontario, continuent de produire de la fumée qui nuit à la qualité de l’air.

Environnement Canada recommande aux personnes dans les régions touchées de limiter leur activité physique extérieure.