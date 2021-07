L’accord de Cowessess : une première qui pourra inspirer d'autres nations autochtones

La Première Nation de Cowessess a récupéré, mardi, son droit inhérent de s'occuper de ses propres enfants en signant un accord de coordination et de financement avec la Saskatchewan et le gouvernement fédéral.

Cowessess aura un pouvoir décisionnel complet sur ses enfants et ses jeunes.

La communauté de la Première Nation a désormais le dernier mot sur le sort d'un enfant qui pourrait être retiré de son foyer, par opposition à un juge ou aux services sociaux qui prenaient jusqu'ici cette décision.

En Saskatchewan, 86 % des enfants pris en charge sont des membres des Premières Nations, et 150 d'entre eux sont originaires de Cowessess. Une citation de :Mia Buckles, présidente du Conseil des jeunes de Cowessess

Pour la première fois en 70 ans, cette compétence sera reconnue et financée par les gouvernements fédéral et provincial. Le gouvernement fédéral a engagé 38,7 millions de dollars pour aider à la mise en œuvre du système de protection de l'enfance de Cowessess.

Selon Mme Buckles, l'agence de services à l'enfant et à la famille de la communauté s'efforcera d'éviter que les enfants ne soient pris en charge. L'agence fournit un environnement de vie sûr et un accès à leur culture.

Nous sommes les leaders d'une longue bataille pour les droits et le confort de notre peuple. J'espère que d'autres communautés des Premières Nations nous suivront et se battront pour obtenir la capacité de soigner et d'aider les familles à mener une vie heureuse et saine , a renchéri Mia Buckles.

Services aux Autochtones Canada a reçu des avis et des demandes de la part de 38 entités autochtones représentant plus de 100 groupes et communautés autochtones, qui veulent aussi exercer leurs droits en ce qui concerne la protection des enfants. Dix-huit tables de discussion sur les accords de coordination ont été établies. Cowessess est la première à voir son accord finalisé.

Moment historique

En mars dernier, la Première Nation de Cowessess a adopté sa propre loi sur la protection de l'enfance, appelée la Loi Miyo Pimatisowan.

L'adoption de cette loi de la Première Nation a été rendue possible par la promulgation, à Ottawa, de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (C-92), qui donne aux communautés autochtones le pouvoir de reprendre en main la protection de leurs enfants. Le projet de loi C-92 avait été rédigé en réponse aux cinq premiers appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, qui portent sur le bien-être des enfants.

Les dirigeants de Cowessess et des gouvernements fédéral et provincial se sont rencontrés pendant des années pour discuter de l'accord intervenu cette semaine.

Cowessess a présidé toutes les réunions et dirigé toutes les discussions, a indiqué le chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme.

Mardi, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a reconnu que le racisme systémique existe dans les institutions gouvernementales, ce qui désavantage les peuples autochtones.

Il a ajouté que l'accord de protection n'est qu'une étape vers la réconciliation.

La possibilité de faire cette annonce aujourd'hui (mardi) est la preuve que nous ne nous sommes pas réveillés il y a quelques semaines en nous disant : Oh, nous devrions vraiment faire quelque chose pour Cowessess à cause de la tragédie que nous avons vue , a déclaré M. Trudeau, en expliquant que des efforts envers la réconciliation ont commencé bien avant.

Après la signature de l’accord tripartite, le premier ministre Trudeau s’est rendu sur le site de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval où 751 tombes anonymes ont été découvertes le 24 juin dernier.

Avec les informations de Mickey Djuric