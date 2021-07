Six nouveaux cas de COVID-19 dans la Haute-Yamaska

L'Estrie enregistre six nouveaux cas de COVID-19 depuis son dernier bilan. Les cas se retrouvent tous dans le secteur de la Haute-Yamaska.

La région compte un total de 24 cas actifs, dont 15 en Haute-Yamaska, un seul dans les secteurs de la Pommeraie, de Coaticook et du Haut-Saint-François, et deux pour les secteurs de Sherbrooke et du Granit.

Au total 14 916 personnes ont contracté la maladie en Estrie. Aucun décès supplémentaire n'est à signaler dans ce bilan, ce qui maintient à 352 le nombre de personnes décédées.

Les hospitalisations sont stables, avec cinq personnes traitées pour le COVID-19 dans les soins de courte durée. Aucun patient ne se trouve aux soins intensifs.

Légère amélioration de la couverture vaccinale

La région connaît toutefois une amélioration sur le plan de la vaccination, avec maintenant 36,9 % de la population qui a reçu deux doses de vaccin.

Toutefois, le taux de vaccination pour la première dose stagne, avec 69,7 % de la population vaccinée.

Ce sont toujours les 18-39 ans qui accusent un retard dans la vaccination, en particulier sur le territoire du Granit, du Haut-Saint-François et des Sources. Dans ce dernier secteur, moins d'une personne sur deux âgée de 18 à 29 ans a reçu sa première dose de vaccin. Ils sont toutefois près de la moyenne en ce qui concerne la deuxième dose.