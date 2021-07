La Maison Darveau : un patrimoine à préserver, croit la petite-fille du concepteur

La Maison Darveau a été bâtie en 1925 après la destruction presque entière du village de Nédélec par les grands feux de l’Ontario.

Son constructeur, l’ébéniste Édouard Darveau, était alors propriétaire d’une usine de portes et fenêtres qui a survécu à l’incendie dévastateur. La petite fille de Mr Darveau, Ginette Darveau, tente aujourd’hui de faire reconnaître l’immeuble comme élément patrimonial du territoire.

La maison Darveau a une architecture particulière. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Ginette Darveau conserve quelques souvenirs de la maison où son père a grandi.

Je me souviens de l’entrée, du salon, de la cuisine qui était toute finie en bois à l’époque. Tout était en lambris de bois, les murs, les plafonds , se remémore-t-elle.

Elle décrit son grand-père, Édouard Darveau, comme un bâtisseur.

Il a surtout tout rebâti le village de Nédélec après le grand feu. Il a été nommé contremaître pour rebâtir le village. Il a fait l’église, le garage municipal, l’école, presque toutes les maisons du village ont été bâties sous sa supervision , raconte madame Darveau.

À l’été 2020, Ginette Darveau retourne au Témiscamingue pour voir la Maison Darveau, inhabitée depuis 2016. Elle est choquée de constater l’état de la maison et décide d’entamer des démarches pour faire citer l’immeuble auprès du ministère de la Culture et des Communications.

Je souhaite qu’elle soit sauvée, qu’elle ne tombe pas en ruine sous nos yeux ; que quelqu’un l’achète, la rénove, l’entretienne pour sauver l’histoire qu’elle représente et l’œuvre artistique qu’elle représente , soutient-elle.

Refus de la municipalité de Nédélec

Ginette Darveau demande à la municipalité de Nédélec de collaborer. La loi 82 sur la protection du patrimoine culturel donne cette responsabilité aux municipalités.

On a la réponse finale en décembre [2020] comme quoi la demande de citation a été refusée unanimement par le conseil municipal , déplore Ginette Darveau.

Ginette Darveau tente aujourd’hui de faire reconnaître l’immeuble comme élément patrimonial du territoire. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

De son côté, la municipalité de Nédélec affirme qu’il était difficile d’acquiescer à sa demande pour plusieurs raisons.

Les élus ont décidé de ne pas acquiescer à la demande de Mme Darveau parce qu’on a de la difficulté à faire appliquer les règlements de construction et d’urbanisme. On essaie de protéger nos citoyens qui sont plus démunis. On se voyait mal aller citer cette maison-là en particulier et contraindre la propriétaire actuelle d’entreprendre des démarches d’amélioration ou de rénovation du bâtiment , explique Lyne Ash, mairesse de Nédélec.

La mairesse reconnaît toutefois que la Maison Darveau représente un bâtiment emblématique pour l’histoire et la culture de Nédélec.

On tient à ce qu’il soit protégé, mais on n’est pas prêt actuellement à aller dans cette démarche-là. On souhaite que les futurs propriétaires puissent travailler à préserver le cachet de cette maison-là par contre , ajoute la mairesse.

À la suite de ce refus, Mme Darveau a fait une demande de classement auprès du ministère de la Culture et des Communications. Elle est en attente d’une réponse.

En 2012, la Commission culturelle du Témiscamingue a aussi recommandé à la municipalité d’entamer des démarches pour citer la Maison Darveau en raison de son architecture unique et de son concepteur qui a marqué l’histoire du Témiscamingue.