La Coalition Union 138 dénonce les files d’attente à la traverse de Tadoussac

« Prisonniers de longues files d'attente », c'est ainsi que la Coalition Union 138 décrit les touristes et les Nord-Côtiers qui doivent attendre les navires pour traverser entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine en saison estivale.

La Coalition union 138, qui milite pour la construction d'un pont sur le Saguenay et pour le parachèvement de la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon, a tenu un point de presse à ce sujet vendredi matin à Tadoussac.

La Coalition estime que le temps d'attente de chaque côté de la rivière Saguenay, de même que les convois de véhicules et de camions lourds qui se forment sur la route 138 après les traversées constituent un problème de sécurité routière.

Alors que la Côte-Nord est de plus en plus populaire auprès des touristes québécois, les membres de cette coalition régionale demandent au gouvernement du Québec d'intervenir et d'investir les sommes nécessaires à la construction d'un pont entre Tadoussac et Baie-Ste-Catherine.

Plus de détails à venir