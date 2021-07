COVID-19 : cinq nouveaux cas à Ottawa, 12 en Outaouais

Eh bien, nous l'avons dit hier : ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu de patient COVID-19 actif admis ces derniers jours que cela ne changera pas – et ça vient de changer. Nous avons admis hier soir un patient atteint de la COVID , peut-on lire sur le compte Twitter de l'Hôpital Queensway Carleton.

Jeudi, l'Hôpital d'Ottawa a salué, sur le même réseau social, le fait de n'avoir plus aucun cas actif de COVID-19 dans son établissement, rappelant que le 3 mai dernier, il en comptait 82.

Dans les données mises à jour vendredi, SPOSanté publique Ottawa indique que 38 cas demeurent actifs sur son territoire, une baisse de six cas par rapport à la vieille. Trois cas du variant Delta s'ajoutent au bilan, SPOSanté publique Ottawa en a confirmé 25, jusqu'ici.

Les autorités de santé publique ne rapportent aucun nouveau décès. Le bilan des décès reste stable, avec 591 victimes depuis le début de la pandémie.

Pour l'ensemble de l'Ontario, la province recense son plus faible nombre de cas en une journée depuis le 6 septembre 2020. Santé publique Ontario confirme 183 nouveaux cas de COVID-19 et 9 décès de plus, vendredi.

Quatorze des 34 bureaux locaux de santé publique ne recensent aucune nouvelle infection. Le nombre moyen de nouveaux cas par jour, en Ontario, au cours de la dernière semaine, est de 203, comparativement à 259, il y a une semaine.

Par ailleurs, l'Ontario a annoncé, vendredi, devancer la 3e étape de son confinement au 16 juillet.

12 cas de plus en Outaouais

Du côté de l'Outaouais, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais rapporte 12 cas, vendredi.

Dans une note de service, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais précise qu'il y a des différences entre les cas répertoriés par la province et ceux comptabilisés dans la région.

Suite à une mise à jour des cas confirmés, il y a eu des modifications et ceci à un impact sur le nombre cumulatif de cas , est-il précisé. Trois cas réels sont ajoutés et neuf cas s'ajoutent, suite à une validation de la base de données nationale, pour un total de 12 cas.

Les autorités de santé ne rapportent aucun nouveau décès. Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie est maintenant à 12 561 personnes.

Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), neuf cas du variant Delta ont été confirmés en Outaouais.

Au Québec, les autorités de la santé recensent 77 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire. Ces cas portent à 375 716, le nombre de personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie.

Pour ce qui est du nouveau décès, il serait survenu avant le 2 juillet. Aucune personne n'a donc succombé de la COVID-19 dans les dernières 24 heures au Québec.

L' INSPQInstitut national de santé publique du Québec déclare qu'il y a 711 cas actifs en ce moment dans la province.

En tout, 11 230 personnes sont mortes du virus dans la province depuis février 2020.

Plus de détails à venir...