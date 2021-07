Un nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Ce nouveau cas a été enregistré dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a également procédé à un reclassement de six cas déjà recensés, ce qui ajoute six cas supplémentaires au bilan global de la région.

Ces cas avaient été enregistrés au cours des dernières semaines un peu partout, possiblement dans des régions limitrophes au Bas-Saint-Laurent ou peut-être même ailleurs au Québec. Finalement, on a déterminé que ces six cas provenaient bel et bien du Bas-Saint-Laurent , explique Gilles Turmel, conseiller aux relations médias du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Cas cumulatifs par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 674 cas (+1)

Rivière-du-Loup: 1352 cas (+5)

Témiscouata : 388 cas (-1)

Les Basques : 212 cas (-2)

Rimouski-Neigette : 822 cas (-1)

La Mitis : 178 cas

La Matanie : 252 cas

La Matapédia : 84 cas

Indéterminés : 5 (+5)

Bas-Saint-Laurent : 3967 source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Le total de cas rapportés dans la région depuis le début de la pandémie est maintenant de 3967, soit sept de plus qu'au bilan précédant.

Il reste cinq cas actifs de COVID-19 dans la région et il n'y a aucune hospitalisation en lien avec la maladie à Rimouski.

Jeudi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent rapportait deux nouveaux cas de COVID-19.

À l'échelle du Québec, la santé publique recense 77 nouveaux cas de COVID-19 et 1 décès supplémentaire.