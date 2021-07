Déconfinement : l'Ontario devance la 3e étape au 16 juillet

Les centres d'entraînement et les salles à manger des restaurants, notamment, pourront finalement rouvrir le 16 juillet, plutôt que le 21 juillet, dans le cadre de la troisième phase du déconfinement en Ontario.

Le gouvernement Ford vient d'en faire l'annonce par voie de communiqué.

La province cite l’amélioration constante des principaux indicateurs clés de santé publique et des soins de santé ainsi que du taux de vaccination à l’échelle de la province qui surpasse maintenant les cibles établies .

Selon le plan de déconfinement provincial, 70 % à 80 % des adultes en Ontario devaient avoir reçu au moins une dose de vaccin et 25 %, les deux doses, pour que la province puisse passer à la troisième étape de la réouverture.

Or, 78,89 % des 18 ans et plus en Ontario ont eu au moins une dose jusqu'à maintenant, alors que 52,66 % sont pleinement immunisés.

Il s’agit certes d’une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui souhaitent un retour à la normale. Toutefois, nous ne ralentirons pas nos efforts pour vacciner entièrement toutes les personnes qui le souhaitent et mettre cette pandémie derrière nous une fois pour toutes , affirme le premier ministre Doug Ford dans un communiqué.

Le Dr Kieran Moore, médecin-hygiéniste en chef de la province, doit tenir un point de presse à midi.

Plus de détails à venir