Batailles juridiques autour des retards du chantier des Jardins de la diversité

Le projet du conservatoire nommé The Leaf remplace l’ancien bâtiment fermé en 2018 et doit devenir un attrait touristique majeur au pays, en célébrant la biodiversité du monde. Le projet peine toutefois à voir le jour dans les délais impartis et certains s’impatientent.

L’entreprise responsable de l’architecture métallique, Supreme Steel LP, a déposé cette semaine une poursuite en justice affirmant ne pas avoir été payée pour une partie des travaux.

Il s’agit d’un sous-traitant de Bird Construction Group, l’entreprise qui régit les travaux. Supreme Steel LP réclame 821 978 $ ainsi que les intérêts.

Selon les documents déposés à la Cour du Banc de la Reine le 5 juillet, Supreme Steel LP aurait été embauché en juin 2018 pour un contrat de 9,6 millions de dollars et aurait finalisé les travaux demandés.

Bird Construction Group aurait payé la facture à l’exception de la somme réclamée auprès de la cour.

Bird Construction Group, l’association à but non lucratif Assiniboine Park Conservancy Inc. et la Ville de Winnipeg sont cités comme parties défenderesses dans cette affaire. Le terrain appartient à la Ville.

Les déclarations de défense n’ont pas encore été déposées devant la cour.

Le conservatoire attaque les architectes et les ingénieurs

Le conservatoire a de son côté soumis deux poursuites dans les dernières semaines.

Le 11 juin, les firmes d’architectes et d’ingénieurs associées au projet du conservatoire botanique ont été la cible d’une poursuite. Le même jour, une autre poursuite a été déposée contre la compagnie d’assurance du projet, la société d'assurances Royal & Sun Alliance du Canada.

La première poursuite concerne les travaux de correction, les retards du projet et les pertes opérationnelles qui sont, selon le plaignant, imputables à l’entreprise winnipégoise Architecture49 Inc. et aux entreprises torontoises Blackwell Bowick Partnership Limited and KPMB Architects.

Le document déposé devant la cour fait état notamment de problèmes dans la conception du toit formé de membranes transparentes fixées sur un maillage de câbles.

Architecture49 Inc. n’avait pas d’expérience ou de connaissances dans la supervision de la construction d’un système de toit soutenu par câbles et a failli à retenir les services de parties ayant une telle expérience. Une citation de :Extrait de la poursuite déposée à la Cour du Banc de la Reine

On reproche aux parties défenderesses de ne pas avoir les connaisances nécessaires pour construire le toit tel qu'il est dessiné et de ne pas avoir prévenu le demandeur des risques et des complications potentiels d'un tel projet.

Ces allégations n’ont toutefois pas été prouvées en cour et les intimés n’ont pas soumis leur déclaration de défense.

L'assureur est accusé de son côté de ne pas avoir payé les sommes censées être couvertes par contrat, ou avec un retard. L’entreprise incriminée n’a pas encore soumis sa ligne de défense.

Une ouverture reléguée à fin de 2022

Les Jardins de la diversité canadienne, dont fait partie le projet The Leaf, avaient été annoncés en 2015 et avaient bénéficié de fonds privés et de subventions des trois paliers gouvernementaux pour un coût annoncé de 97,8 millions de dollars.

À l’origine le projet aurait dû être terminé à la fin de 2020. Il a été repoussé d’un an. Les jardins extérieurs ont officiellement ouvert le 9 juillet dernier, mais pas The Leaf, le bâtiment principal.

Selon la responsable des relations publiques et des communications du parc Assiniboine, Laura Cabak, l’ouverture est maintenant attendue pour la fin de 2022.

Elle explique par courriel que les retards en raison du toit semblent être derrière nous et nous sommes très heureux avec les progrès en cours jusqu’ici pendant le printemps et l’été .

Elle ajoute que l’équipe responsable des Jardins de la diversité canadienne se projette maintenant vers l'avenir et espère que les coûts en lien avec les retards seront couverts par les parties tenues pour responsable par le conservatoire.

Laura Cabak ajoute que ces poursuites est nécessaire pour protéger les intérêts des actionnaires.

Avec les informations de Vera-Lynn Kubinec