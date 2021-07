Le port du masque n’est plus obligatoire à l'Île-du-Prince-Édouard

Le port du masque était obligatoire à l’île depuis la fin novembre 2020.

Le masque demeure néanmoins recommandée en fonction du statut vaccinal de la personne (une ou deux doses) ainsi que selon leur condition de santé et de celle des membres de leur ménage.

Ce ne sera pas facile pour certaines personnes. Certains, qui sont entièrement vaccinées, m’ont dit qu’ils vont continuer à porter des masques, et c’est un choix personnel.

La médecin-hygiéniste en chef de l’île, la Dre Heather Morrison, a déclaré que les Insulaires devraient considérer plusieurs facteurs avant de prendre la décision de porter ou non le masque.

Est-ce que les personnes qui sont autour de vous sont entièrement vaccinées ? Êtes-vous une personne immunodéprimée ? Quelle est la condition de santé des personnes avec qui vous partagez l’espace ? […] Pouvez-vous maintenir la distance physique ? Et le plus important, êtes-vous confortable avec la situation ? , explique-t-elle.

La Dre Morrison explique qu’il ne sera pas nécessaire que les entreprises demandent une preuve du statut vaccinal des clients qui ne portent pas de masque.

Le personnel des résidences pour personnes âgées devra de son côté continuer à porter le masque au travail.

Le premier ministre Dennis King pense que les changements annoncés représentent un exploit, mais il a lance un appel à la précaution.

On a besoin que les Insulaires et les gens qui visitent l’île fassent les bons choix, non seulement pour eux-mêmes, mais pour les autres aussi.

Une citation de :Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard