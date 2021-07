Des investissements de 13 M$ pour relancer le tourisme à Montréal

En tête des récipiendaires les plus généreusement financés, la Cité des arts du cirque recevra 2,8 millions de dollars pour son projet Les Géants de l'avant-après dont le contenu n'a pas encore été dévoilé.

Montréal en Lumière bénéficiera également de 2,3 millions de dollars pour concocter un programme hivernal hyper prometteur , a détaillé la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, tandis qu'Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, obtiendra 1,5 million de dollars pour un projet d'animation et d'installation artistique à la Place Ville Marie.

Deux musées font également partie des bénéficiaires: Le Musée des beaux-arts de Montréal (545 000 $) et celui de Pointe-à-Callière (400 000 $).

Alors qu'un certain flou persiste sur les conditions de réouverture au tourisme international, Québec cherche à maintenir les attraits [des] établissements importants qui ne doivent pas disparaître du paysage montréalais , forts d'une réputation bâtie au fil du temps , a justifié la ministre du Tourisme.

Ce plan de relance destiné à surmonter les conséquences économiques de la pandémie vise ainsi à éviter la déstructuration de l’offre touristique qui est emblématique à Montréal en soutenant des entreprises considérées comme stratégiques , a poursuivi Mme Proulx.

Les bénéficiaires ont été sélectionnés par Tourisme Montréal à la suite d'un appel à projets lancé en mars dernier. Ces sommes visent à agir comme un levier pour les projets sélectionnés, puisque le coût total de réalisation de ceux-ci est de 26,6 M$ , précise le communiqué.

Ces projets d'envergure auront des impacts directs et importants sur l'attractivité et l'achalandage du centre-ville élargi et contribueront au rayonnement et à la visibilité de notre destination.

Une citation de :Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal