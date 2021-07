Le racisme et la discrimination bien présents à Timmins, selon un sondage

Selon la CDETCorporation du développement économique de Timmins , le sondage suggère que les motifs de racisme et de discrimination sont la couleur de la peau, les origines ethniques et les origines culturelles.

Le sondage explique comment les gens témoignent ou sont victimes de racisme et de discrimination. Nous espérons qu'en comprenant cela, nous serons en mesure de poser des actions plus concrètes , dit la consultante au développement communautaire, Madison Mizzau.

Un communiqué de presse de la CDET Corporation du développement économique de Timmins affirme que ce programme appuie des projets qui visent à éliminer les obstacles à l’emploi, à la justice et à la participation sociale parmi les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses .

La diversité culturelle est un élément essentiel de la croissance et du développement économique. Lorsqu’une communauté est ouverte aux différentes cultures et ethnicités, elle bénéficie d’un plus grand éventail de compétences, d’expérience, de créativité et d’innovation.