Un projet de TGV entre Calgary et Edmonton remis sur les rails

L’entreprise canadienne de construction EllisDon lance la machine à toute vapeur pour mettre en place un train à grande vitesse (TGV) entre Calgary et Edmonton.

Elle s’est associée à un autre géant du domaine des infrastructures, AECOM, un bureau d’études en ingénierie américain. Le partenariat appelé Prairie Link (le lien des Prairies) a signé un protocole d’accord avec le gouvernement albertain pour faire avancer leur projet.

Calgary-Edmonton en une heure

Conçu sur le modèle européen, le train à grande vitesse relierait Calgary à Edmonton en passant par Red Deer. À une vitesse de 300 km/h à 400 km/h, le trajet durerait moins d’une heure.

C’est un projet majeur pour l’Alberta. Cela aura un effet positif sur la manière dont l’économie fonctionne et dont les gens et les biens se déplacent , souligne Jeffrey Hansen-Carlson, le directeur du projet Prairie Link et directeur des infrastructures chez EllisDon.

Le concept d’un train reliant les deux plus grandes villes albertaines revient périodiquement dans les nouvelles, mais n’a jamais surmonté l’obstacle de la faisabilité.

En 2014, le Comité permanent sur l’avenir économique de l’Alberta avait estimé qu’une telle liaison ferroviaire n’était pas rentable, faute de passagers.

Pas de fonds publics

Nous avons mis à la poubelle tout ce que nous savions sur les TGV et nous sommes repartis à zéro , explique M. Hansen-Carlson.

Nous sommes arrivés à un concept de développement exclusivement par le secteur privé. Une citation de :Jeffrey Hansen-Carlson, directeur de Prairie Link

Selon M. Hansen-Carlson, le noeud du problème des précédentes études était le montant de subventions publiques nécessaires. En pariant seulement sur un investissement privé, le partenariat croit à la rentabilité.

Nous avons des discussions à l’interne sur les expériences touristiques possibles à chaque station. Le modèle de revenus est beaucoup plus complexe que la simple vente des billets , défend-il.

Le partenariat évalue son projet à neuf milliards de dollars. Le plan d’affaires n’en est cependant qu’à ses balbutiements et les six prochains mois seront consacrés à sa formalisation avec les municipalités, le provincial, le fédéral et les communautés autochtones.

Aucun tracé ni coût du billet n’est disponible pour l’instant. Les premières pelletées de terre pourraient cependant commencer dans deux ans et la ligne ne serait pas mise en service avant au moins sept ans.

Un concurrent, l'Hyperloop

M. Hansen-Carlson est encouragé par l’annonce récente d’une ligne à grande fréquence entre Québec et Toronto, mais explique qu’il n’y a aucun lien entre ce projet et le leur.

Prairie Link devra toutefois faire face à un autre concurrent : l’Hyperloop. L’entreprise TransPod travaille depuis plusieurs années à l’établissement d’une navette entre Calgary et Edmonton.

Le directeur du projet de TGV salue les efforts de TransPod, mais remarque qu’il s’agit d’une technologie encore non prouvée, contrairement au train.

Le gouvernement albertain n’était pas disponible pour un commentaire à cause du remaniement ministériel et l’arrivée d’une nouvelle ministre des Transports.