77 nouveaux cas de COVID-19 et 1 décès supplémentaire au Québec

Québec recense 77 nouveaux cas de COVID-19, 1 décès supplémentaire et le nombre d'hospitalisations a diminué de 5 pour s'établir à 96.

Les autorités font état de 77 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, en légère hausse par rapport à hier. Ces cas portent à 375 716 le nombre de personnes infectées dans le province depuis le début de la pandémie.

L'Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ) déclare qu'il y a 711 cas actifs en ce moment dans la province. 336 de ces cas sont à Montréal.

On déplore aussi un nouveau décès, mais il serait survenu avant le 2 juillet. Aucune personne n'a donc succombé de la COVID-19 dans les dernière 24 heures au Québec. En tout, 11 230 personnes sont mortes du virus dans la province depuis février 2020.

Les hospitalisations sont quant à elles toujours en baisse. 96 personnes ont besoin d'assistance médicale, dont 22 aux soins intensifs. En tout, il s'agit d'une diminution de 5 cas par rapport à la veille.

Le Québec a distribué 120 210 doses de vaccin dans les dernières 24 heures, portant le total à 9 201 618 doses depuis le début de l'opération vaccination.

Un peu plus de 82 % de la population québécoise de 12 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

La Santé publique fait état de 50 éclosions actives du virus dans la province, dont près de la moitié dans des lieux de travail.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

La région actuellement la plus active en termes de contagion au Québec est Laval, avec un taux de cas actifs de 20,4 cas par tranche de 100 000 habitants.

Viennent ensuite Montréal et l’Outaouais, avec des taux respectifs de 16,2 et 7,4 cas pour 100 000 habitants.

L’évolution de la pandémie au Canada