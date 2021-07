Passeport vaccinal : la Ligue des droits et libertés craint des impacts négatifs

La Ligue des droits et libertés (LDL) s’inquiète des « conséquences graves » que pourrait avoir le passeport vaccinal sur les droits et libertés de la population québécoise.

Tout en reconnaissant la légitimité d’adopter des mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et en soulignant l’importance de valoriser la vaccination, la LDLLigue des droits et libertés soutient que le gouvernement du Québec ne devrait pas avoir le pouvoir de décider de manière unilatérale et opaque d’adopter des mesures pouvant restreindre les droits et libertés.

La ligue profite de l’occasion pour demander la fin de l’état d’urgence au Québec, qui a dit-elle, entraîné une intense concentration des pouvoirs entre les mains du gouvernement , en plus d’entraver les débats démocratiques.

Il est temps que les mesures sanitaires requises à la lutte contre la pandémie comme le passeport vaccinal fassent l’objet, aux fins de leur validation, d’une consultation publique dans laquelle participeraient l’Assemblée nationale et les divers groupes de la société civile. Le gouvernement du Québec doit redevenir imputable envers la population , a déclaré la porte-parole de la LDLLigue des droits et libertés , Alexandra Pierre.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, assure que le passeport vaccinal n'empêchera personne au Québec de recevoir des services essentiels (archives). Photo : Radio-Canada

Elle rappelle que son organisme a lancé une déclaration, le 26 mai dernier, demandant au gouvernement québécois de mettre fin à l’état d’urgence. Selon Mme Pierre, jusqu’ici, 63 organisations de la société civile ont apporté leur appui à la déclaration.

« Déconfiner » la démocratie

Si le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, voit dans le passeport vaccinal un outil permettant de faciliter le retour à la vie normale , Alexandra Pierre croit que le retour à la normal ne sera possible qu’une fois que la démocratie sera déconfinée .

Le passeport vaccinal, dont les modalités ont été annoncées jeudi, permettrait aux personnes ayant reçu deux doses de vaccin d’éviter un reconfinement généralisé dans l’éventualité où une quatrième vague de la COVID-19 déferlerait sur le Québec.

La preuve vaccinale pourrait être exigée pour les activités et les services jugés non essentiels tels que les bars, les restaurants et les centres d’entraînement.

