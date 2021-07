Des fermes verticales intelligentes pour nourrir la communauté d'Opaskwayak

Une ferme verticale intelligente qui fonctionne depuis 2016 dans la Première Nation a reçu cette semaine un nouveau financement d’un programme fédéral visant à améliorer la santé et le bien-être.

La ferme se trouve dans la salle communautaire d’Opaskwayak et permet déjà de fournir des centaines de familles de la communauté qui est située près de Le Pas, à environ 520 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg.

Il s’agit d’une production hydroponique qui fait pousser plus de 75 plants gratuitement. Dans cette ferme verticale, les plantes poussent dans des étagères, généralement à l'intérieur et hors-sol. Cette approche permet une empreinte carbone réduite.

La ferme d’Opaskwayak utilise aussi l’intelligence artificielle. Deux ordinateurs surveillent les plantes, contrôlent les éclairages, les engrais, l’eau et les niveaux de dioxyde de carbone.

Le gouvernement fédéral va ainsi donner un coup de pouce à ce projet pilote lancé en 2016, avec un financement étalé sur six ans. Le projet sera l’un des bénéficiaires d’une enveloppe globale de 4,95 millions de dollars. L’argent ira à l’Université du Manitoba qui copilote le projet.

Le projet inclura un travail avec les entreprises de la communauté pour développer un modèle d’affaire pour la production de nourriture, l’emballage et la livraison dans les environs. À cela s’ajoutent des études pour déterminer les problèmes de santé liés à l’insécurité alimentaire dans la région.

On essaie de combattre ces problèmes en incluant les étudiants dans un travail avec les villes, avec une expérience concrète. Ça ne va pas changer en une nuit, mais si des légumes frais sont là, [les gens] peuvent les consommer, aller mieux, et c’est disponible en tout temps , explique la professeure au département de la nourriture et des sciences de la nutrition humaine de l’Université du Manitoba, Miyoung Suh.

Combattre le diabète

Une des principales sources d’inquiétude selon un communiqué de presse de l’Université du Manitoba est le fort taux de diabète gestationnel et les avortements spontanés. Les chercheurs testeront si les légumes frais de la ferme verticale consommés durant la grossesse permettront de faire baisser ces chiffres.

Selon le directeur général de l’Autorité de la santé d’Opaskwayak, Glen Ross, le taux de maladies liées au diabète dans la communauté est le plus haut au pays, à 60 %.

Il ajoute que les produits cultivés sur place sont d’une meilleure qualité que ceux importés. S'ajoutent aussi des frais diminués en raison de l’absence de transport ainsi que l’absence de besoin de pesticides et de conservateurs.

La question de l’approvisionnement en hiver trouve aussi une réponse avec la ferme verticale.

Habituellement, à ce moment de l’année, les légumes que nous avons ici sont caoutchouteux et ont été congelés et recongelés. Les gens ne veulent pas les acheter et ils sont chers, ce qui les rend difficiles d'accès pour les personnes à faible revenu , explique Glen Ross.

L’Université du Manitoba espère que le projet aura des effets positifs sur l’emploi, mais aussi qu'il pourra fournir des légumes frais pour les programmes d’alimentation dans les écoles et devenir un modèle pour d’autres communautés autochtones.

D’après les informations de Renée Lilley