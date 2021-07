Défi sans auto solo à Gatineau 2021 : pour un retour à la mobilité durable

Alors que le déconfinement et la vaccination vont bon train à Gatineau, certains anticipent une intensification de la circulation automobile et le retour des embouteillages.

La conseillère Myriam Nadeau, et présidente du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais (STO), ne craint pas que les changements d'habitude en transport pendant la pandémie deviennent permanents.

Mais elle croit qu'il y a toujours une certaine méfiance quant aux transports en commun.

Pendant un an et demi, se faire dire de s'éloigner les uns des autres, de porter un masque, de se laver souvent les mains... C’est certain que veut, veut pas, il y a une crainte qui peut demeurer [en lien avec la propagation de la COVID-19]. Une citation de :Myriam Nadeau, conseillère du district de Pointe-Gatineau et présidente du C.A. de la STO

Myriam Nadeau croit qu'éventuellement, les usagers reviendront en grand nombre dans les autobus de la ville. Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

On s'assure de vous offrir un environnement sécuritaire , précise Mme Nadeau. On l’a démontré tout le long de la pandémie. On va continuer à être alerte pour s'assurer que ça ne soit pas un frein au choix du transport collectif lors de la rentrée en septembre.

Planifier différemment ses déplacements

La conseillère du district de Pointe-Gatineau a fait cette déclaration lors du lancement mercredi du Défi sans auto solo 2021 qui va se dérouler du 13 au 19 septembre. Il s'agit d’une compétition amicale entre les entreprises, les établissements scolaires et les organisations pour favoriser la mobilité durable.

L'organisme MOBI-O, qui organise le défi, encourage les Gatinois à planifier différemment leurs déplacements pendant la saison estivale. L’organisme veut ainsi inciter les citoyens à prendre de nouvelles habitudes avant le retour au travail ou à l’école en présentiel.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le directeur général de MOBI-O, Patrick Robert-Meunier, a souligné que certains ont pris d'autres habitudes, alors qu’il y avait moins de circulation et que la congestion était absente sur les routes.

On est dans une situation sanitaire qui s'améliore, on est de retour en zone verte, et il y'a plusieurs employeurs qui préparent le retour en personne, de même que les institutions postsecondaires , affirme M. Robert-Meunier.

À l'automne, ça risque de faire un cocktail qui risque de causer bien des maux de tête. Utilisez les moyens alternatifs, revenez au transport en commun. Voyagez de façon plus sereine, plus écologique. Une citation de :Patrick Robert-Meunier, directeur général de MOBI-O

Pour inciter les gens à revenir vers l'autobus, la STOSociété de transport de l'Outaouais offrira des cartes à puces multi aux employeurs qui s'inscriront au défi.

Le transporteur qui a connu une baisse d'achalandage depuis le début de la pandémie a tenu à rappeler que l'autobus est un mode de transport sécuritaire.

Le transport actif, comme la marche et la bicyclette, a gagné en popularité pendant les périodes de confinement. M. Robert-Meunier encourage la population à maintenir ces bonnes habitudes pour leurs déplacements quotidiens pour éviter le trafic et protéger l’environnement.

Par ailleurs, à la fin avril, le conseil d’administration a adopté la proposition pour le service d’automne qui débutera le 23 août 2021. Le niveau de service qui sera proposé va représenter 96 % du service qui était offert avant la pandémie.

Avec les informations de Nathalie Tremblay