Retrouver nos enfants sur les sites d’anciens pensionnats pour Autochtones est une priorité. La vérité avant la réconciliation , a-t-elle déclaré en conférence de presse.

La nouvelle cheffe entend aussi presser le gouvernement fédéral afin qu’il implémente des plans d’action pour les 94 appels de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, ainsi que ceux de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le racisme dans le système de santé et la crise climatique figurent également dans le plan des 100 premiers jours de RoseAnne Archibald.

Nous voyons des feux de forêt en Colombie-Britannique. [...] La Terre essaie de nous dire quelque chose. Terre mère pleure. Une citation de :RoseAnne Archibald, cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations

RoseAnne Archibald s'est voulue rassembleuse dans son discours vendredi matin. Photo : Laura Barrios

Tout au long de son discours, la cheffe s’est faite rassembleuse. Elle souhaite unir ses membres après les élections, et dans la reprise post-pandémique.

Je veux guérir une voie vers l’avant , a résumé RoseAnne Archibald.

À regarder aussi : RoseAnne Archibald élue cheffe de l'APN

Briser un plafond de verre

RoseAnne Archibald est la première femme à occuper le poste de cheffe nationale de l’ APNAssemblée des Premières Nations , après avoir été la première femme à être élue chef régionale de l’Ontario en 2018.

Si mon genre est important, ce n’est pas pourquoi j’ai été élue. Ce sont mes 31 ans d’expérience à tous les niveaux politiques qui m’ont amené jusqu’ici , a-t-elle souligné en conférence de presse vendredi matin.

Le début de la carrière politique de RoseAnne Archibald remonte à 1990, année où elle s’est fait élire comme cheffe de la Première Nation crie de Taykwa Tagamou à l’âge de 23 ans.

Les femmes sont dignes, les femmes sont capables, les femmes sont très compétentes , a-t-elle martelé, signifiant vouloir créer plus d’espace pour les jeunes, les femmes et les membres de la communauté LGBTQ+ au sein de l’ APNAssemblée des Premières Nations .

Pour Lynne Groulx, directrice générale de l’Association des femmes autochtones du Canada, l’élection d’une femme à la tête de l’AFN est un symbole important .

C’est un moment historique, et on aurait dû y arriver il y a déjà longtemps. Pour celles qui veulent entrer en politique, ça les encourage à se dire que "oui il y a des changements et oui je peux le faire". Une citation de :Lynne Groulx, directrice générale de l’Association des femmes autochtones du Canada

« C'est quand même grave qu'on soit rendu en 2021 et que ce soit la première femme qui est élue à ce poste-là », soulève Lynne Groulx. Photo : Association des femmes autochtones du Canada

La classe politique fédérale réagit

Peu après son élection jeudi soir, les leaders des principaux partis politiques fédéraux ont salué l’élection de RoseAnne Archibald sur Twitter.

Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit impatient de collaborer avec [elle] pour faire avancer les priorités des Premières Nations et la réconciliation .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Son de cloche similaire pour le chef du NPD Jagmeet Singh, qui félicite RoseAnne Archibald d’avoir brisé le plafond de verre en devenant la première cheffe nationale de l’ APNAssemblée des Premières Nations .