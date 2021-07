Des Insulaires frustrés d’attendre pour un médecin de famille

En date du 5 juillet dernier, plus de 18 200 Prince-Édouardiens attendaient pour un médecin de famille, ce qui représente plus d’un Insulaire sur neuf.

Des personnes ayant besoin de soins de première ligne en ce temps de pandémie se disent frustrés de l’attente.

Originaire de Belgique, Céline Beuvens est sur la liste d’attente pour avoir un médecin de famille à l’île depuis deux ans.

Depuis le début de la pandémie, elle renouvelle ses ordonnances par le service provincial de soins en ligne Maple.

Selon elle, recevoir des soins d’un médecin désigné, qui connaît bien son dossier médical, assurerait un meilleur suivi.

C’est pratique, mais quand c’est pour des petites choses, quand on a des problèmes plus profonds […], le médecin ne nous connaît pas, et je trouve que c’est dommage de ne pas avoir ce suivi-là.

Une citation de :Céline Beuvens