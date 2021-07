De retour sur terre après deux ans sur un bateau

Après quatre ans dans ce pays d’Afrique du Nord, la petite famille a décidé d’aller parcourir les mers.

On est partis de Tunis, j’avais acheté le bateau à Athènes, en Grèce, donc on avait fait la méditerranée, on a traversé l’Atlantique, on a fait la mer des Caraïbes, [...], on a fait plus de 10 000 milles nautiques , a déclaré le capitaine en entrevue sur les ondes de Par ici l’info.

En revenant sur la terre ferme, la famille a dû se réajuster petit à petit. Pour cela, ils ont vécu sur leur bateau qu’ils avaient sorti de l’eau, pour garder leurs habitudes, tout en s’habituant à ne plus ressentir le roulis des étendues marines.

Un retour au bon moment ...

Ce périple maritime a permis à la famille de François Rancourt de ne pas connaître les règles de confinement et de distanciation en mesure depuis le mois de mars 2020. Il se juge chanceux de revenir maintenant que la pandémie se calme.

Sur le bateau, des fois on ne sentait pas qu’on était en pandémie, parce qu’on était assez isolé du monde. On est vraiment heureux de pouvoir revenir au bercail dans ce contexte-là, puis de pouvoir revoir nos proches librement et les serrer dans nos bras Une citation de :François Rancourt, navigateur et père de famille

La famille respecte toutefois une quarantaine de 14 jours, qui devrait se terminer lundi prochain.

… mais composé de nombreux défis

Le retour au Québec de la famille de navigateurs comporte toutefois son lot de défis. En partant en Tunisie, François Rancourt avait liquidé tous les actifs qu’il possédait au Québec, incluant domicile, véhicules et autres possessions matérielles.

Le premier défi de la famille consiste donc à se trouver une maison, et, avec le marché actuel, ce n’est pas une tâche facile.

La vie sur Terre a aussi un rythme très différent d’une vie sur un bateau. La vie va être différente, ça va sûrement s'accélérer , a indiqué François Rancourt.

Il faut aussi retrouver des emplois. C’est chose faite pour Annik Giguère, la femme de François, qui a retrouvé un emploi similaire à celui qu’elle occupait avant son départ. De son côté, François Rancourt garde quelques contrats de consultant. Ça nous permet la flexibilité d'atterrir sur nos pieds tranquillement, puis de regarder ce qu’il y a devant nous concernant la vie professionnelle.

Le retour à la vie normale comporte toutefois des bons côtés pour ce père de famille.

Je regarde les enfants faire du vélo, marcher dans la forêt, s’exciter à faire de la couture avec leur grand-mère, c’est des petits trucs comme ça qu’on avait oublié et qui sont vraiment plaisant Une citation de :François Rancourt, navigateur et père de famille

Le Sherbrookois François Rancourt à bord de son catamaran Photo : Facebook/François Rancourt

Si cette famille revient sur terre, de plus en plus de futurs navigateurs veulent prendre le large et voguer à leur gré pour s’extirper de la morosité que la pandémie laisse sur les peuples.