L’homme accusé du meurtre de sa fille de 3 ans avait tenté de faire avorter la mère

Toujours selon les documents de cour obtenus par CBC, la mère de l’enfant avait obtenu une ordonnance de protection après avoir expliqué à la cour que Frank Nausigimana l’avait agressée alors qu’elle était enceinte parce qu'il ne voulait pas du bébé.

Frank Nausigimana, 28 ans, est accusé d’homicide après avoir kidnappé sa fille en la menaçant d’un couteau à bord de la voiture de la mère, dans le quartier Roberston, avant 9 h 30 mercredi.

Les officiers de police ont retrouvé le suspect et le véhicule peu après dans le secteur de l’avenue Jefferson et de la rue King Edward. L’enfant, qui était dans la voiture, souffrait de blessures à l’arme blanche. Elle a été dépêchée à l’hôpital dans un état critique où sa mort a été constatée.

M. Nausigimana a plaidé coupable en 2019 pour avoir agressé la mère. Il avait été condamné à un an de probation supervisée. Il a été accusé après avoir attaqué la mère dans un véhicule, après une dispute concernant sa grossesse en mars 2017.

Les deux n’entretenaient pas de relation romantique, mais étaient amis depuis sept ans au moment des faits, avait expliqué la victime.

Forcée à l'empoisonnement

La mère avait requis une ordonnance de protection quelques jours plus tard, expliquant avec l’aide d’un interprète en langue des signes que Frank Nausigama avait tenté de lui faire boire une sorte de poison .

Il voulait me faire respirer [le produit] afin que cela tue le bébé , a expliqué la mère dans un témoignage sous serment.

Elle s’est ensuite enfuie puis s’est rendue à l'hôpital pour des tests. Elle souffrait de rougeurs autour des yeux. Un docteur a alors affirmé que cela était semblable à des marques de coup de poing. Selon ce qu’elle a rapporté devant la cour, il s’agissait des effets du liquide qui l’avait éclaboussée.

Il disait ne rien vouloir avoir à faire avec [le bébé], puis il a pensé qu’il voulait un avortement, il a commencé à le planifier et je lui ai dit que non, je ne voulais pas. Puis il m’a dit qu’il le voulait et qu’il me forcerait, puis c’est ce qu’il a essayé , a témoigné la mère.

En juillet 2017, la mère a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de protection, affirmant dans une lettre croire que Frank Nausigimana ne tenterait plus de s’en prendre à elle et a l’enfant. Elle y affirmait vouloir prendre la responsabilité de sa fille seule.

La décision venait notamment de la volonté de permettre au père de fréquenter la même église qu’elle.

L’ordonnance a été révoquée en septembre 2017.

De nouvelles contestations judiciaires pour la garde de l’enfant

En 2019, au cours d’une probation criminelle après l’agression de la mère, Frank Nausigimana ne devait avoir aucun contact ou de communication avec la principale intéressée pendant un an.

En février de cette année, il a demandé une garde partagée de l’enfant en disant n’avoir aucun accès à sa fille. Il demandait également que la mère ne puisse quitter le Manitoba avec l’enfant sans sa permission.

La mère affirmait pouvoir être en accord pour des périodes spécifiques de garde partagée, mais étant donné la violence domestique subie, elle refusait la possibilité d'une garde partagée complète et d'un droit de décision partagée concernant la jeune fille.

Frank Nausigimana est toujours en détention. Il est pour le moment présumé innocent des allégations de meurtre. Aucune date de procès n’a encore été annoncée.

Avec des informations de James Turner