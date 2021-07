Levée des restrictions sanitaires dès dimanche à Regina et Saskatoon

Les villes de Saskatoon et Regina ont dévoilé leur plan quant à la levée des restrictions sanitaires dès le 11 juillet. Elles suivront les directives provinciales.

Les deux principales villes de la Saskatchewan abandonnent l’obligation du port du masque et la distanciation physique dans les espaces communautaires et dans les lieux de travail tels que les centres de loisirs, les bâtiments municipaux et les transports en commun.

Les deux villes ont décidé de lever complètement les restrictions le 11 juillet, y compris pour les employés municipaux, sauf pour certains postes.

Les gens sont les bienvenus. Il est facultatif de porter des masques. Il y aura un niveau différent de confort et de sécurité en ce qui concerne la façon dont les gens réagissent , a déclaré Chris Holden, directeur municipal de Regina, lors d'une conférence de presse jeudi.

Toutefois, les deux villes précisent que les employés ou les résidents peuvent porter des masques dans les centres municipaux si cela les met à l'aise.

La ville de Saskatoon a indiqué qu'elle continuera à utiliser des plexiglas à l'hôtel de ville et dans d'autres endroits.

Les deux villes continueront à employer des procédures de nettoyage accrues. Du désinfectant pour les mains sera disponible dans les bâtiments municipaux.

Le gouvernement provincial a déclaré mercredi que les entreprises et commerces seront autorisés à créer leurs propres politiques en matière du port du masque. Les clients devront respecter ces mesures.

Ajustements et patience

Regina abandonnera toutes ses exigences de préinscription COVID-19 pour les activités sans rendez-vous dans les centres de loisirs à partir du 11 juillet.

Toutefois, certaines installations pourraient avoir besoin de 24 à 48 heures supplémentaires pour rétablir complètement les niveaux de service antérieurs à la pandémie de coronavirus.

Au cours des prochaines semaines, il y aura de nombreux ajustements et j'encourage les résidents de continuer à faire preuve de patience et de gentillesse les uns envers les autres et envers le personnel de la ville, alors que nous avançons tous ensemble à nouveau , a déclaré la directrice de la planification des services d'urgence de Saskatoon Pamela Goulden-McLeod.

La plupart des zones du Saskatoon Forestry Farm & Zoo seront ouvertes sans restrictions. Les sentiers seront à sens unique à partir du 11 juillet. Cependant, le zoo pour enfants restera fermé pour le moment.

D’autres informations sur les programmes de loisirs et la programmation régulière à l’automne dans les centres de loisirs seront acheminées au cours des prochaines semaines, ont indiqué les villes.

Transports en commun

Les deux villes mentionnent qu'elles prévoient un retour progressif à la normale des services de transport en commun.

À Saskatoon, les affiches sur la distanciation physique disparaîtront des abribus et des autobus. Tous les véhicules commenceront à fonctionner au maximum de leur capacité.

Les masques seront considérés comme facultatifs dans les autobus, tant pour les usagers que pour les chauffeurs.

La Ville de Regina atteindra la capacité à 100 % dans les autobus d’ici le mois de septembre. Depuis le début de la pandémie, les services de transport en commun fonctionnent à 80 %.

Avec les informations d’Alexander Quon