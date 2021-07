Groupe le Massif perd son vice-président André Roy

Le vice-président exécutif et directeur général du Groupe le Massif, André Roy, quittera son poste à la fin du mois. Ce dernier a annoncé son départ cette semaine, évoquant « des raisons personnelles ».

Je quitterai le 30 juillet après plus de deux ans à œuvrer pour un produit extraordinaire , a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux personnels. Je prendrai quelques semaines de vacances extrêmement bien méritées et par la suite je serai à la recherche d’un nouveau défi stimulant , a-t-il ajouté.

Invité par Radio-Canada à préciser les raisons l'ayant poussé à quitter son poste, M. Roy a simplement répondu qu'il s'en allait pour des raisons personnelles , sans les citer ni élaborer.

Le Groupe le Massif a lui aussi refusé de commenter la décision de son cadre et n'a pas émis de communiqué pour l'annoncer. La direction a plutôt référé vers la publication d'André Roy.

Un sentier de vélo de montagne du Massif de Charlevoix. Photo : Le Massif de Charlevoix

Leadership positif

Dans sa publication mise en ligne mercredi, le gestionnaire d'expérience a pris soin de mentionner ses attentes envers son futur employeur.

Si vous connaissez une entreprise ou une organisation qui a besoin d’un gestionnaire rigoureux, qui exerce un leadership positif et mobilisateur et pour qui le respect et la reconnaissance sont des valeurs non-négociables, faites-moi signe , a-t-il écrit.

André Roy avait quitté son poste à la direction générale de l'Office du tourisme de Québec, il y a un peu plus de deux ans, pour se joindre au Groupe le Massif.

Il avait notamment le mandat de déployer une offre quatre saisons au massif de Charlevoix, en plus de veiller à l'implantation du Club Med, dont l'ouverture est toujours prévue pour le 3 décembre 2021.