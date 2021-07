Hausse des inscriptions au cours d’histoire autochtone de l’Université de l'Alberta

Selon le doyen de la faculté d’études autochtones de l’Université de l’Alberta, Chris Andersen, les nombreuses découvertes de sépultures anonymes et la prise de conscience de l’histoire coloniale du pays poussent les Canadiens à en apprendre davantage sur la perspective autochtone de notre histoire.

Selon lui, les récentes découvertes ont été une vraie douche froide pour beaucoup de Canadiens qui avaient une vision particulière de l’histoire qui a changé dans les dernières semaines. Il affirme que de nombreux étudiants suivent le cours dans un effort de réconciliation.

De plus, à l’occasion du 1er juillet, de nombreux dirigeants autochtones et leurs alliés se sont prononcés sur les réseaux sociaux pour encourager les Canadiens à s’inscrire à ce cours.

Depuis sa création, en 2017, le cours Indigenous Canada voit habituellement 1000 à 2000 inscriptions par semaine. Or, la semaine suivant les découvertes à Kamloops, 40 000 nouvelles inscriptions ont été enregistrées.

Le programme

Le cours a été développé par le corps enseignant du programme d’études autochtones et couvre des sujets variés incluant les contes, l’art traditionnel, les revendications territoriales et le militantisme autochtone.

Il éclaire les périodes avant et après la colonisation, ainsi que les mouvements actuels, comme Idle No More, qui luttent notamment pour les droits des autochtones et la protection de l’environnement.

Selon M. Anderson, le cours avait été créé dans la foulée de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) qui soulignait notamment l’importance de l’éducation.

Depuis sa création, le cours a été modifié afin de refléter davantage le Canada contemporain.

Le cours a attiré l’attention en 2020, lorsque l’acteur torontois Dan Levy en a fait la promotion sur Internet. Le nombre d'inscriptions a grimpé de 50 000 la semaine où il a annoncé qu’il suivrait le cours et participerait à des discussions en ligne.

Le cours en ligne est disponible gratuitement sur Coursera et peut être suivi en groupe ou individuellement. Chacun peut y aller à son propre rythme.