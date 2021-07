Plus de gens démunis peuvent faire leur marché avec des coupons

Jean pierre Gallois, propriétaire de Gourmandise Avenue, fait de la crème glacée, des chocolats et des pâtisseries qu’il vend au marché des fermiers de Wolfville depuis 17 ans. Il reçoit ses clients habituels et des vacanciers, mais aussi de nouveaux venus.

On accepte aussi les food bucks qui sont distribués par le marché de Wolfville et une fois par mois les gens qui sont en nécessité peuvent venir chercher des produits locaux et se faire plaisir avec ça , explique M. Gallois.

Le programme de dollars alimentaires a commencé avec un projet pilote en 2019 dans six marchés de la province, dont celui de Wolfville. En 2020, 13 marchés y participaient et cette année plus de 400 ménages pourront utiliser ces dollars alimentaires dans 25 marchés de fermiers de la Nouvelle-Écosse.

L'expansion a été possible en partie grâce à une subvention de la province de 350 000 $.

Natasha Jackson, directrice de Communauté Nouvelle-Écosse, dit que la sécurité alimentaire est une priorité pour le gouvernement et que les dollars alimentaires sont un moyen d'y arriver.

L'association des marchés de fermiers collabore avec des organismes communautaires pour remettre anonymement les dollars alimentaires à des gens dans le besoin.

Le pâtissier Jean-Pierre Gallois ajoute que c’est une manière d’élargir sa clientèle. C’est certainement des gens qu’on n’aurait jamais vus s'approcher de notre entreprise et aussi des autres vendeurs ici au marché.

D’après un reportage de Rebecca Martel