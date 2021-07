Ontario : Hamilton choisit de garder sa statue de John A. Macdonald

Trois des cinq conseillers municipaux faisant partie d'un comité qui se penchait sur la question jeudi ont voté en faveur du maintien de la statue de John A. Macdonald au parc Gore du centre-ville.

Malgré l'avis d'un millier de résidents qui demandaient que la statue soit retirée, le comité des services d'urgence et communautaires a choisi de mener d'abord un examen des monuments et des noms de rue controversés de la ville. Il revient maintenant au conseil municipal d'approuver cette décision.

Christine Joseph-Davies, une survivante d'un pensionnat pour Autochtones, est outrée.

Chaque fois que je passe [près de la statue], c'est comme si on me poignardait au coeur. Une citation de :Christine Joseph-Davies, survivante d'un pensionnat pour Autochtones

En nous ignorant, on ne fait que perpétuer la suprématie blanche et défendre la version superficielle et embellie de l'histoire canadienne qui protège le racisme contre les Autochtones , ajoute-t-elle.

Des protestataires avaient couvert la statue de Macdonald de peinture rouge en juin, demandant son retrait.

Lors de la réunion du comité jeudi, la conseillère dissidente Nrinder Nann a enjoint en vain ses collègues de « passer aux actes », présentant une motion pour déboulonner la statue.

La conseillère Esther Pauls a rétorqué qu'il fallait d'abord un examen des monuments.

Le simple retrait de la statue ne réglerait pas le problème. Sinon, nous l'aurions fait il y a longtemps. Une citation de :Esther Pauls, conseillère municipale à Hamilton

Son collègue Tom Jackson a dit craindre un « effet domino » en faveur du retrait d'autres statues ou de demandes pour rebaptiser d'autres lieux de la ville, sans un rapport détaillé sur la situation.

Plusieurs Autochtones ont pris la parole lors de la réunion, pressant les conseillers de voter en faveur du retrait de la statue. C'est honteux que ça n'ait pas déjà été fait et c'est honteux qu'on doive continuer à le demander , a affirmé Jordan Carrier.

De son côté, le résident Jason Capobianco a soutenu devant le comité que la statue fait partie de notre histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise , suggérant de faire du parc Gore un lieu éducatif sur les Premières Nations.

Le professeur d'histoire Steve Bunn de l'Université Ryerson a ajouté que le retrait de la statue n'effacerait pas les atrocités commises contre les Autochtones. Mais selon lui, la Ville n'a pas besoin d'un autre rapport pour agir. Si nous n'avons pas déjà assez réfléchi à la question, alors nous sommes la source du problème, pas la statue , a-t-il dit.

