Complexe multiglace dans l’ouest de Gatineau : une décision attendue en septembre

Les installations seront érigées au 275, boulevard du Plateau. Les besoins en infrastructures sportives et récréatives augmentent dans ce secteur où la population est grandissante.

En raison de l'échec des appels d'offres lancés en 2019 pour ce projet, la Ville s'est vue forcée de revoir son modèle de gestion. Les analyses des prochains mois permettront d'identifier les sources de financement et de préciser le calendrier de construction.

Selon le président du comité exécutif, Cédric Tessier, la première pelletée de terre pour ce projet n’est pas pour tout de suite.

Le président du comité exécutif de la Ville de Gatineau, Cédric Tessier (archives) Photo : Radio-Canada

C'est une autre question à laquelle on veut avoir une réponse pour le mois de septembre, pour avoir une meilleure idée du calendrier , a-t-il soutenu en point de presse jeudi.

Mais on peut parler de quelques années avant l'ouverture officielle de tout ça et la mise en opération , a-t-il ajouté. Bien entendu, notre objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible, mais aussi de prendre la meilleure décision. C'est énormément d'argent, ce sont des dizaines de millions de dollars pour un projet comme celui-là. Donc, il faut s'assurer de prendre la bonne décision, tant pour les glaces que pour la palestre.

Une gestion par la Ville et non le privé

L’appel d’offres pour le projet lancé en 2019 n'avait reçu aucune proposition, forçant la Ville à revoir son modèle d’affaires.

L'appel d'offres qui avait eu lieu c'était vraiment pour un modèle où il y avait construction et gestion par le privé, et où la Ville louait des heures de glaces , a précisé le conseiller Tessier. On n'est plus là. On l'a déjà annoncé : le modèle sera traditionnel. Ce sera une gestion par la Ville, du moins pour la portion aréna de tout ça.

Selon l'élu, si les modèles de gestion sont différents au Centre Slush Puppie et au Complexe Branchaud-Brière, c’est que le promoteur privé a obtenu des subventions gouvernementales. Pour le moment, on n'a pas de subventions gouvernementales pour la construction de ce complexe-là , a conclu M. Tessier.

Ce nouveau complexe sera bien nécessaire alors que la Ville a annoncé la fermeture prochaine des arénas Cholette et Jean-Paul-Sabourin, ainsi que le Stade Pierre-Lafontaine.

Avec les informations de Nathalie Tremblay