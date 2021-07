Une première pas comme les autres pour le FEQ

Mine de rien, le FEQ tenait hier soir son premier concert officiel en deux ans, après la pause forcée par la pandémie de COVID-19, en 2020.

Deux valeurs sûres ouvraient ce 53e festival pour l'occasion. Ludovick Bourgeois s’est présenté sur scène en duo. Dans une prestation conviviale, il a interprété ses chansons les plus connues en plus des grands succès des B.B.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les 2Frères se sont ensuite amenés sur les planches. Le duo n'a pas chômé pendant la dernière année malgré la pandémie. Ils ont fait la tournée des ciné-parcs l’été dernier et plusieurs concerts virtuels. Accompagnés de trois musiciens, Sonny et Érik Caouette ont offert une prestation solide, posée et rodée.

Eux aussi se sont permis quelques reprises. Le public ne s’est pas fait prier pour chanter. Même s’il n’y avait que 500 personnes, un chœur de foule reste un chœur de foule. Une communion puissante entre public et artiste.

Le défi de l'ambiance

L’ambiance était moins festive que les soirées d’ouverture précédentes, mais au moins, la pluie n’a pas refroidi les ardeurs des festivaliers.

Habitué aux grandes foules, le FEQ a dû ajuster la configuration de son site afin de maintenir une certaine chaleur. Le Manège militaire a donc été placé en formule cabaret avec tables et chaises hautes. Chaque place trouve preneur, contrairement aux salles avec des bancs en rangées où la distanciation oblige de laisser des sièges vacants.

La configuration du site du Manège militaire permet une formule cabaret plus chaleureuse. Photo : Radio-Canada / Dany Pilote

En souvenir des grandes scènes extérieures, quatre écrans géants de chaque côté de la salle diffusent des images du spectacle.

Clin d’œil sympathique : un macaron avec une lumière rouge clignotante, symbole incontournable du festivalier, est déposé sur chaque table.

D’un spectacle à l’autre

Cette année, chaque spectacle du FEQ nécessite un billet individuel, même au cours d'une même soirée. Malgré tout, les soirées ont été pensées selon une direction artistique. L’artiste de 18 h 30 pourrait ainsi plaire au même public que l’artiste de 21 h 30.

Dans un sondage à mains levées effectué par l’animateur de la soirée jeudi, environ 15 % des spectateurs ont assisté aux deux prestations. L’analyse est peu scientifique, mais a permis de prendre le pouls de cette formule.

La durée entre les deux spectacles est de 90 minutes. L’attente, un soir de pluie, est un peu longue. Il en sera certainement différent lors des belles soirées.

La place publique installée à Place George-V sert entre autres à accueillir les spectateurs qui se sont offerts des programmes doubles.