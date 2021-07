L’entraîneur des gardiens du Lightning de Tampa Bay savoure sa victoire

Frantz Jean entraîne les gardiens de son équipe depuis 10 ans.

Ce résident de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, a su maintenir le titre de champion des Lightning de Tampay Bay, qui ont éliminé les Canadiens de Montréal lors de la grande finale de la coupe Stanley mercredi.

L'entraîneur souligne l'importance des gardiens de but au sein des équipes. Photo : The Associated Press / Chris O'Meara

Cette année, il accueille sa victoire sous une autre perspective.

L’année passée, c'était un sentiment différent, d’extase. Cette année, c’est plus un sentiment de satisfaction. Une citation de :Frantz Jean, entraîneur des gardiens du Lightning de Tampay Bay

Le contexte social n’était pas non plus le même. Aujourd’hui, son épouse et son enfant étaient admis dans les gradins. Puisqu’il n’y a pas de bulles, je peux partager ça avec ma famille. Ça représente beaucoup pour moi , a-t-il déclaré.

Il soutient d’ailleurs que son objectif était d’aller chercher une autre coupe Stanley, mais cette fois, pour célébrer sa victoire aux côtés de sa famille.

Affronter « l’équipe de son enfance »

Frantz Jean est Acadien d’adoption, mais il a grandi à Montréal.

Jamais je n’aurais pensé vivre une finale Canadiens Montréal, de jouer contre les Canadiens de Montréal. C’était l'équipe de mon enfance. Ç'avait un cachet spécial pour moi. Une citation de :Frantz Jean, entraîneur des gardiens du Lightning de Tampay Bay

L'entraîneur souligne que plusieurs autres équipes étaient excellentes dans la ligue, suffisamment même pour remporter aussi la coupe Stanley. La série a été très exigeante pour nos joueurs , a-t-il souligné.

Pour la prochaine saison, Frantz Jean estime que la partie n’est pas terminée.

On va continuer, élever les standards. Le plus facile, c’est de monter l’échelle et d’arriver au 95 %. C’est le dernier 5 % qui est le plus difficile , a-t-il expliqué.

L’entraîneur voit toujours une possible amélioration.