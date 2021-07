La comédie se veut une réflexion sur le phénomène de surparentalité , cette pression d’être parfaits que beaucoup de parents s’imposent, et qui peut être étouffante pour leurs enfants.

Le film met en scène Martin Dubois et Marie-Soleil Blouin, des parents qui font tout pour donner le meilleur et garantir une belle vie à leur fils d’âge préscolaire et à Rose Dubois, la fille adolescente de Martin. Au fil des activités parascolaires, des bonnes notes et des repas santé, le vernis finit cependant par craquer.

Le réalisateur Ricardo Trogi croit que beaucoup de gens pourront se reconnaître dans cette œuvre.

C’est une dynamique père-fille autour de comment on devrait éduquer un enfant, à quel point il faut lui laisser de l’air, à quel point il faut tenter d’intervenir quand on pense qu’elle se trompe. C’est un débat qui ne sera pas réglé avec ce film-là, mais qui va permettre à beaucoup de gens de voir une ou deux affaires chez eux qui ne sont peut-être pas au goût du jour, disons-le comme ça , explique-t-il.

En plus d’avoir imaginé l'histoire du film, Louis Morissette y joue aussi le rôle du père de famille Martin Dubois. Il dit s’être inspiré de son vécu, mais aussi de discussions avec des gens dans sa tranche d’âge et avec de nombreux experts.

Il souligne cependant ne pas détenir de solution miracle, ni de réponse passe-partout pour les parents. Je n’ai pas de solution à donner, pas de morale à faire à personne, j’espère juste que le film va les mener à avoir une certaine réflexion, quelque chose qui les habite, et qui fait qu’ils parlent un peu à leurs jeunes et à des couples d’amis.

Moi, je sais que personnellement, ce que ça m'a fait de l’écrire, ça m’a amené un peu à dire “on peut peut-être relaxer un peu plus en tant que parents. Une citation de :Louis Morisette, acteur et producteur exécutif du film Le guide de la famille parfaite

Une sortie repoussée

Le film devait au départ sortir en été 2020, mais a été repoussé en raison de la COVID-19. L’actrice Catherine Chabot, qui joue le rôle de Marie-Soleil Blouin, croit cependant que les thèmes abordés résonneront encore plus avec les parents après un an de pandémie.

On est vraiment dans un sujet chaud, et je ne pense pas que le film peut arriver à un meilleur moment. Avec l’année qu’on a passée, l’anxiété était à son point culminant. Une citation de :Catherine Chabot, actrice dans le film Le guide de la famille parfaite

C’est sûr qu’on est en plein cœur du sujet de l’anxiété, et de l’anxiété de performance, qui touche les ados, mais aussi les parents. Je pense qu’on ne peut pas être plus pile-poil cet été , ajoute-t-elle.

Le guide de la famille parfaite sort en salle le 14 juillet.