L’activité chirurgicale reprend à 100 % au Québec

Au début du mois de juin, le ministre Christian Dubé a dévoilé son plan sur deux ans pour relancer les chirurgies et réduire la liste d’attente qui dépasse les 145 000 patients.

L’un des premiers objectifs était de retrouver un niveau d’activité semblable à celui d'avant la pandémie d’ici octobre 2021 .

Comme le rappelait sa sous-ministre Lucy Opatrny, au printemps 2020, lors de la première vague, les activités chirurgicales, dans leur ensemble, ont dû être réduites de façon importante, et nous avons passé d'un nombre moyen de 34 000 à 6000 chirurgies par mois [...] qui a mené à une baisse de chirurgies de 22 % en orthopédie et de 32 % en ophtalmologie .

Or, selon les données obtenues du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le taux d’activité chirurgicale est repassé pour la première fois au-dessus de la barre des 100 % à la fin du mois de juin, après avoir oscillé entre 80 et 90 % les semaines précédentes.

De nombreuses régions affichent même un niveau d’activité supérieur à 100 %.

Des projets à Laval

Pour l’ensemble du Québec, 16 % des chirurgies étaient confiées au privé à la fin de juin, un niveau inédit par rapport aux 10 à 12 % des derniers mois.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Laval demeure l’établissement du Québec qui a le plus recours au privé. Près de 6 chirurgies sur 10 sont actuellement confiées à des centres médicaux spécialisés (CMS).

Comme l'explique le Dr Alain Turcotte, directeur des services professionnels au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Laval, avant la COVID, on avait une expérience avec les cliniques de médecine spécialisée [...] que ce soit pour l’ophtalmologie, les chirurgies de la cataracte... .

Quand le ministre a décrété dès juin [2020] qu’on pouvait aller avec des contrats de gré à gré avec des cliniques de médecine spécialisée, ça nous a été facile de s’entendre et on est allé chercher les journées opératoires supplémentaires pour mieux répondre aux besoins de la population , précise-t-il.

Des discussions se poursuivent afin que le privé puisse prendre des cas un peu plus lourds , ce qui permettrait d'accroître le nombre de patients qu'il serait possible d'opérer.

Ma liste d’attente [à l'hôpital] pour des patients qui nécessitent des hospitalisations après une chirurgie sera mon défi ces prochains mois , affirme le Dr Turcotte.

Sur ce point, le directeur des services professionnels au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Laval précise que différentes mesures seront prises à l’hôpital Cité de la Santé dès l’automne afin d’améliorer l’utilisation des 11 salles du bloc opératoire et des lits d’hospitalisation.

Il cite un programme destiné à préparer les patients sur le plan physique, psychologique et nutritionnel. Ce coaching auprès des patients pour les chirurgies colorectales nous a permis de réduire le séjour moyen de trois jours et de diminuer [le taux de] complications de 23 à 6 %.

Une jeune femme sous sédatif est allongée sur la table d'opération et une anesthésiste adulte utilise un équipement médical pour l’endormir. Photo : iStock / SDI Productions

Ce programme sera étendu à l’orthopédie dès l’automne. On vise une durée de séjour de 24 à 36 heures pour les chirurgies du genou et de la hanche , dit le Dr Turcotte.

Il n’est pas convaincu par ailleurs qu’on puisse étendre les heures d’utilisation du bloc opératoire les soirs et les week-ends. On a tenté l'expérience l’an passé, et on s’est retrouvé à épuiser le personnel , explique-t-il.

Il estime néanmoins qu’il faudrait six salles d’opération supplémentaires pour combler les besoins de la population lavalloise.

Le Dr Turcotte demeure préoccupé par les patients en cancérologie.

J’ai 635 citoyens dont le diagnostic de cancer n’est pas fait au moment où on se parle en raison du ralentissement des activités de dépistage , précise-t-il.

Il y a comme une vague qui va nous arriver de front pendant l’année qui va faire augmenter la liste d'attente significativement, je dirais.