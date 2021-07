Un mémorial en souvenir des victimes de la COVID-19 au CHSLD de la Colline

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a inauguré un mémorial au CHSLD de la Colline de Chicoutimi-Nord, jeudi, afin d’honorer la mémoire des 21 usagers emportés par la COVID-19 lors de la première vague au printemps 2020.

L’initiative a été rendue possible grâce à la Fondation de ma vie de l’hôpital de Chicoutimi, à la suite d'une idée des employés .

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline a été l’établissement le plus touché par le coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean au début de la pandémie. Vingt-et-un résidents ont succombé au virus, sur un total de 26 dans la région au printemps 2020. Les cinq autres étaient des membres de la communauté religieuse des Antoniennes-de-Marie, située sur l’autre rive du Saguenay.

La cérémonie a eu lieu en toute sobriété. Josiane Tremblay, cheffe d'unité au CHSLD de la Colline, Julie Lavoie, directrice générale adjointe du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Martin Gagnon, directeur général de la Fondation de ma vie, et Chantale Boivin, directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA), étaient présents pour dévoiler le mémorial. L’inauguration a été relatée sur la page Facebook du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , avec quelques photos.

En avril 2020, les résidents et le personnel du CHSLD de la Colline ont dû mener un dur combat face à la COVID-19. Les équipes, ainsi que les résidents et leurs proches ont été durement touchés par cette situation. Vingt-et-un résidents nous ont malheureusement quittés, ayant perdu ce combat contre la maladie. Vingt-et-une personnes auxquelles nous étions attachées. Une citation de :Message du CIUSSS sur Facebook

Sur le petit monument gris, les noms des disparus sont inscrits, suivis du message : En mémoire des 21 personnes qui nous ont quittées au printemps 2020, le personnel du CHSLD de la Colline.