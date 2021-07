Activités de Waste Management à Drummondville : le gouvernement s’explique

Le ministre Benoit Charette indique comprendre la déception des opposants à la poursuite des activités de Waste Management à Drummondville. Rappelons que le site d'enfouissement du géant américain devait initialement fermer en 2021.

Cependant, le ministre souligne qu’aucun autre site au Québec ne peut présentement accueillir les 430 000 tonnes de matière enfouies sur place chaque année.

Ça aurait créé des enjeux sérieux, notamment de santé publique, si on n’avait pas pu disposer de cette matière-là de façon convenable. Une citation de :Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques

Je veux rassurer les gens, que toutes les options ont été regardées , souligne quant à lui André Lamontagne, ministre de l'Agriculture et responsable du Centre-du-Québec.

Un manque de planification

Ces explications ne satisfont cependant pas le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.

C’est un manque de planification. On vient d’autoriser un site dans la région de Montréal à 1 250 000 tonnes, on aurait pu peut-être autoriser quelques dizaines de milliers de tonnes de plus afin d’éviter d’agrandir le lieu d’enfouissement technique de Drummondville , croit Karel Ménard, le directeur général du Front commun.

Devant cette décision du gouvernement provincial, Drummondville compte évaluer toutes ses options au fil des prochaines semaines, souligne de son côté le maire Alain Carrier.

Un, on va voir au niveau légal si on peut contester, et si on peut, on va le faire. Deux, on va s’assurer que dans le décret, il y a des choses concrètes. À titre d’exemple, vous le savez, depuis le début, il devait y avoir un tri à la source, au site d’enfouissement de Waste Management. C’était dans les contrats, c’était là, c’était indiqué. Ça ne s’est pas fait , explique-t-il.

Climat de collaboration

Waste Management dit quant à lui vouloir tendre la main aux citoyens et aux élus, et promet d’être un bon citoyen.

Il y a quelques années de ça, la Ville avait appuyé le projet, l’avait défendu devant le Bureau d’audiences publiques sur l'environnement. Nous, on souhaite revenir à ce climat de collaboration. Une citation de :Martin Dussault, directeur des affaires publiques de Waste Management

Le ministre de l’Environnement souhaite aussi préciser que la zone d’intervention spéciale reste temporaire. Québec rappelle d’autre part que le Bureau d’audiences publiques sur l'environnement se penche actuellement sur cet enjeu. Le rapport doit être déposé en décembre prochain.

