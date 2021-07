78 feux de forêt actifs dans le Nord de l'Ontario

Parmi ces nouveaux feux, un est maîtrisé et l'autre est sous surveillance. Les pompiers travaillent à contrôler les autres.

La quasi-totalité des feux actifs sont dans le nord-ouest de la province. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

Le risque d’incendie varie entre élevé et extrême dans les districts de Kenora, Dryden et Fort Frances, ainsi que dans les parties sud des districts de Sioux Lookout et Red Lake.

Une zone de restriction des feux reste en place dans ces régions.

Dans plusieurs zones, une restriction des feux reste en vigueur. Photo : Getty Images / Alex J. Walsh

Parmi les feux d’envergure, on compte Kenora 51, un feu qui couvre plus de 31 000 hectares. Une équipe de gestion d’incendie est sur les lieux, et douze équipes additionnelles s’affairent à installer des boyaux autour de l’incendie et à trouver des points chauds pour les éteindre.

L'incendie Fort Frances 47 est maîtrisé, mais quelques restrictions à l’accès de l’utilisation de chemins et des terres de la couronne restent en place.

Dans le Nord-Est de la province, l’incendie Cochrane 18 est sous surveillance.

Le feu est loin des infrastructures et de l’activité humaine. Il a des effets bénéfiques sur la forêt boréale, donc les pompiers ne comptent pas intervenir pour l’instant. Une citation de :Isabelle Chénard, agente d’information des feux de forêt au ministère des Ressources naturelles

Pour les amateurs de plein air

Ceux qui profitent des forêts et des cours d'eau sont invités à consulter le site web des incendies de forêt de l’Ontario pour connaître les détails des restrictions en place dans différents lieux du territoire.

Les avions citernes font sonner les sirènes lorsqu'ils ont besoin de l'espace sur un cours d'eau. Photo : La Presse canadienne / Ian Jackson

L’agente d’information des feux de forêt au Ministère des ressources naturelles, Isabelle Chénard, souhaite également rappeler à ceux qui pratique des sports aquatiques de laisser la place aux avions citernes lorsque ceux-ci émettent des sirènes et des avertissements.