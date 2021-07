Les troupes américaines quitteront l’Afghanistan le 31 août

Auparavant, l’ex-président Donald Trump avait promis de retirer les troupes américaines de ce pays le 1er mai 2021. La date a ensuite été repoussée par Joe Biden au 11 septembre pour marquer les 20 ans des attentats contre le World Trade Center et le Pentagone.

Finalement, M. Biden a fixé au 31 août le retrait complet des soldats américains d'Afghanistan, à l'exception de la force de protection de l'ambassade américaine dans la capitale Kaboul, composée de quelque 650 soldats.

L’annonce du président américain intervient sur fond d'offensive des talibans dans le nord-ouest de l'Afghanistan après le départ des troupes américaines de la base clé de Bagram.

Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient parvenus depuis longtemps à atteindre l'objectif fixé en 2001, lorsque leur intervention militaire a débuté : éradiquer la présence d'Al-Qaïda et empêcher une nouvelle attaque sur le territoire américain après les attentats du 11 septembre 2001.

Le cerveau des attentats, Oussama ben Laden, a été tué par les forces spéciales américaines en 2011.

Nous avons atteint ces objectifs [...] Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation. Et c'est le droit et la responsabilité du seul peuple afghan de décider de son avenir et de la manière dont il veut diriger son pays.

Une citation de :Joe Biden