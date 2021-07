Raynald Simard déplore la lenteur du ministère de l'Environnement

Lors de la dernière séance du conseil municipal de Saguenay, le représentant du district #13 a fait part de son intention de présenter une résolution lors de la prochaine assemblée publique afin de demander au gouvernement du Québec de déléguer certains pouvoirs à la Ville en matière d’environnement.

En entrevue à Radio-Canada, jeudi, il s’est dit plus confiant d’être écouté au Vatican que d’être écouté au ministère de l’Environnement .

Je suis rendu à demander, et j’espère que d’autres conseillers de la ville vont le vouloir aussi, qu’on ait une délégation [de pouvoirs]. Pour être capables de gérer en matière d’environnement et après les travaux, de seulement avoir à envoyer une déclaration pour dire ce qu’on a fait. Je trouve que c’est un manque de confiance envers les grandes villes du Québec , croit Raynald Simard.

Il relève le fait que des pouvoirs sont dévolus en ce qui a trait au Code de construction du Québec pour la construction d’édifices publics.

Ils nous font confiance pour la sécurité des gens, mais ils ne nous font pas confiance pour gérer les espèces aquatiques en bande riveraine. Je trouve ça un peu bizarre et démesuré , martèle-t-il. D’autant plus aberrant, pense Raynald Simard, que Québec a adopté la Loi 122 visant à reconnaître les municipalités comme des gouvernements de proximité en leur donnant plus d’autonomie et de pouvoirs.

L’ex-fonctionnaire municipal à Saguenay estime que la Ville détient le savoir-faire et les ressources professionnelles nécessaires pour procéder aux analyses demandées par les autorités environnementales.

Qu’ils nous fournissent des outils pour faire en sorte que les délais administratifs soient diminués. En fin de compte, c’est le contribuable qui paie , renchérit-il.

L'ancien terrain de la Consol à La Baie est bordé par les installations portuaires de Rio Tinto. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

Des projets pénalisés

Parmi les projets pénalisés, il cite la stabilisation de la piste cyclable en bordure de la baie des Ha! Ha! dans les secteurs du quai de croisières et de Grande-Baie.

Il y a une demande qui a été soumise en 2017. J’ai su qu’il y aurait peut-être enfin de bonnes nouvelles [dans ce dossier]. C’est un projet qui était évalué à 600 000 $ dans le temps et on me dit que ça dépasserait facilement, le million et ça, c’est sans mesures compensatoire , met en relief Raynald Simard.

Le dossier le plus important, et celui qui suscite l’ire du conseiller en raison du fait qu’il progresse à pas de tortue, est celui de l’implantation d’une rampe de bateaux sur le terrain de l’ancienne usine de la Consol, cédé à la Ville par Produits forestiers Résolu (PFR) en janvier 2019. À nouveau, les autorisations environnementales tardent à se matérialiser.

On pensait vraiment être capables de rendre ça à la population pour 2021, mais on n’a pas de nouvelles encore du certificat d’autorisation et ce que je trouve frustrant dans tout ça, c’est que le fédéral nous a répondu dans un délai inférieur à deux mois .

Coup de barre

Raynald Simard interpelle le gouvernement de la CAQ pour qu’il donne un coup de barre.