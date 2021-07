250 000 $ pour développer le site de la Chute à Philomène dans La Matapédia

Après l’installation d’un belvédère en 2018, le projet nommé Via Ferrata prévoit l’installation de parcours autour de la chute. Les touristes pourront faire, par exemple, de l’escalade, une randonnée sur paroi rocheuse ainsi que sur une passerelle suspendue.

Le plan des aménagements à venir Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il sera aussi possible de descendre sur une tyrolienne. L’investissement de 250 000 $ permettra de créer huit emplois saisonniers.

La Chute à Philomène attire 15 000 visiteurs chaque été. Le maire, Nelson Pilote, veut multiplier ce nombre.

Lors du dévoilement du projet : Nelson Pilote, maire de Saint-Aexandre-des-Lacs, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et Simon Roy, membre du comité de travail Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On veut créer une attraction qui va garder le monde ici, pour plus longtemps , dit-il.

La Via Ferrata va apporter cette chose nouvelle qui va permettre aux commerçants et à tous ceux qui vivent du tourisme dans La Matapédia d’en profiter aussi. C’est important pour nous. Une citation de :Nelson Pilote, maire de Saint-Alexandre-des-Lacs

Et en même temps pour nous autres à la Municipalité, ça va créer un certain revenu qui va aider à entretenir ce site encore mieux et à le développer encore plus , ajoute le maire.

Un belvédère a été installé en 2018 (archives) Photo : Gracieuseté Club de VTT de La Matapédia

La Coopérative de solidarité de La Matapédia sera créée pour s’occuper du site. Simon Roy, qui est membre du comité de travail, veut que cet organisme devienne une référence dans la région.

Le véhicule d’une coopérative de solidarité était très intéressant par rapport au membership qu’on pouvait amener pour l’utilisation du projet de Via Ferrata , fait-il savoir. […] Donc elle va s’occuper des ressources humaines, des finances, de toute l’opération de Via Ferrata et potentiellement peut-être, d’autres projets [...] On va pouvoir bénéficier de cette plateforme-là qui va exister au niveau de la coopérative.

Le parcours devrait durer un peu plus d’une heure et demie.

Le site devrait ouvrir l’été prochain, en 2022.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes