Noyade de Jeremiah Perry : la défense joue son va-tout au procès de Nicholas Mills

À Toronto, la défense d'un enseignant accusé relativement à la noyade de l'un de ses élèves en 2017 affirme que son client devrait être acquitté faute de preuve. Nicholas Mills a plaidé non coupable à une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort.

L'avocat de Nicholas Mills a soutenu jeudi, dans ses arguments finaux, qu'il ne pouvait néanmoins être tenu responsable de la noyade de son élève, parce que les preuves de la Couronne sont circonstancielles dans ce procès sans jury. Mon client n'aurait même pas dû être accusé dans cette affaire , explique Phil Campbell.

L'enseignant Nicholas Mills avait choisi un procès avec jury avant de changer d'avis durant la pandémie. Photo : CBC

Me Campbell admet que les actions de son client, dans les jours qui ont précédé la noyade, ne peuvent être à l'abri de tout reproche. Elles ne revêtent toutefois aucun caractère criminel , ajoute-t-il.

Il répète que l'enseignant pensait bel et bien que Jeremiah savait nager à la lumière de la liste des résultats des tests de natation qu'il avait consultée avant la sortie scolaire et que c'est la raison pour laquelle il l'a laissé entrer dans l'eau sans gilet de sauvetage ce soir-là.

Rappel des faits

Jeremiah Perry se trouvait avec d'autres élèves de l'école secondaire C.W. Jefferys de North York, lorsqu'il est allé nager sans dispositif de flottaison le 4 juillet 2017 dans le lac Big Trout.

Or, l'adolescent de 15 ans avait bien échoué au test de natation obligatoire exigé par le conseil scolaire, juste avant la sortie de classe au parc Algonquin.

Quinze des 33 élèves qui participaient à l'excursion en canoë avaient en fait échoué à l'examen à la piscine de leur école. Ils fréquentaient les écoles C.W. Jefferys et Western Centennial.

De gauche à droite : l'avocat Phill Campbell, la juge Maureen Forestell et l'accusé, Nicholas Mills Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Le procès a par ailleurs permis d'apprendre que les résultats des tests dans le groupe de la victime n'avaient pas été envoyés à la direction de l'école ou à la sauveteuse qui avait été désignée pour accompagner le groupe.

Nicholas Mills avait précisé à la barre des témoins qu'il avait bien survolé la liste des résultats du test et qu'il avait cru y voir à la ligne portant le nom de Jeremiah la lettre de passage P .

Les critères de la loi

L'avocat de la défense ajoute en outre que la barre est très élevée pour prouver que la négligence criminelle équivaut à un mépris irresponsable pour la vie et la sécurité d'autrui au sens de la loi.

Selon lui, la Couronne a ainsi failli à sa tâche de prouver la négligence de son client, lorsqu'elle l'accuse d'avoir ignoré les règles de sécurité entourant l'excursion en plein air.

En ce sens, Nicholas Mills ne devrait pas être tenu, selon l'avocat, à un plus haut degré de responsabilité qu' un parent moyen dans l'évaluation des soins ou de la supervision à apporter à un mineur.

L'avocat de la défense, Phil Campbell, sous le regard de la juge Forestell de la Cour supérieure de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Dans la même veine, la défense affirme que son client ne devrait pas être jugé plus sévèrement à cause de sa position d'enseignant ou de son expérience en matière de randonnées dans la nature.

Selon Me Campbell, il serait inapproprié d'affirmer que son client a été criminellement négligent alors qu'un parent, un voisin ou un chef scout ne l'auraient pas été dans les mêmes circonstances avec le même groupe d'adolescents et au même endroit .

Témoignage de l'accusé

Nicholas Mills, qui a pris la barre des témoins à la fin juin, a reconnu qu'il n'avait pas suivi toutes les règles que le conseil scolaire public anglais de Toronto lui avait imposées pour qu'il mène à bien son voyage de plein air.

L'enseignant avait avoué que certaines consignes n'étaient ni pratiques ni nécessaires et qu'elles auraient mis en péril la sortie de classe verte.

La sortie de plusieurs jours dans le parc Algonquin s'inscrivait dans le cadre d'un programme pour de jeunes défavorisés. Une initiative que l'accusé avait particulièrement à cœur.

Nicholas Mills écoute attentivement son avocat, Phil Campbell. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

M. Mills avait maintenu que le voyage était bien encadré et sécuritaire et que les règles qu'il avait établies de sa propre initiative étaient plus strictes que celles exigées dans le secteur privé, qui organise des excursions de canoë ou de baignade semblables.

L'enseignant avait expliqué qu'il ne comprenait toujours pas comment Jeremiah avait malgré tout pu échapper à sa surveillance.

L'accusé avait précisé qu'il avait porté à l'époque toute son attention vers les jeunes qui nageaient dans des eaux plus profondes alors que la victime touchait pied dans le lac proche de la berge.

Il avait souligné qu'il avait aussitôt ordonné à tout le monde de sortir de l'eau et de se mettre à la recherche de Jeremiah sur la terre ferme, en pensant que l'adolescent avait quitté le lac.

La sauveteuse pendant ce temps recherchait la victime sous l'eau.

Le lac Trout dans le Parc Algonquin Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Dans ses derniers arguments, Me Campbell rappelle que deux adultes et une sauveteuse participaient à la classe verte dans le groupe de Jeremiah Perry. Mon client avait établi des normes de sécurité plus sévères que celles du conseil , poursuit-il.

L'avocat souligne que le fait que deux adultes et une sauveteuse surveillaient un groupe de sept élèves représente un haut niveau de protection en ce qui a trait au ratio .

Me Campbell a déclaré que les exigences du conseil ne devraient pas de toute façon être considérées comme un point de référence pour juger du comportement de son client qu'il a qualifié de raisonnable malgré le drame.

Position de la Couronne

Les procureurs pensent au contraire que Nicholas Mills a ignoré les règles de sécurité, parce qu'il était convaincu qu'il en savait plus que les autres en matière d'excursions dans la nature.

Ils l'accusent par ailleurs de mentir lorsqu'il prétend qu'il ne savait pas que la victime ne savait pas nager pour justifier le fait qu'il l'a envoyée se baigner sans gilet de sauvetage.

Une autopatrouille de police et une ambulance sur les lieux de la tragédie, le 5 juillet 2017. Photo : CBC/Grant Linton

Me Campbell affirme néanmoins que les procureurs n'ont pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable que Jeremiah ne savait pas nager et qu'un tel critère est nécessaire pour établir la négligence criminelle au sens de la loi.

S'il savait nager, la Couronne n'aurait donc eu aucun problème avec le fait qu'il était allé se baigner sans gilet ce soir-là , explique-t-il.

Il n'existe en outre aucune indication satisfaisante selon la défense pour expliquer la raison pour laquelle le corps de la victime a été retrouvé 18 heures plus tard à un endroit très éloigné de celui où il se trouvait lorsqu'il avait été aperçu pour la dernière fois.

La défense laisse ainsi entendre que Jeremiah est sorti à un moment du lac où il avait pied pour aller marcher sur la terre ferme avant de retourner se baigner dans un endroit bien plus profond du plan d'eau.